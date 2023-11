Online redacteur bij Vroege Vogels vacatures • 14-11-2023 • leestijd 3 minuten • 547 keer bekeken • bewaren

Online redacteur bij Vroege Vogels

(32 uur per week)

Heb jij grote interesse in natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid? En ken jij als geen ander social media trends en vind je het leuk om online content te maken over deze thema’s? Dan is de redactie van Vroege Vogels opzoek naar jou!

Vroege Vogels omvat een live radioprogramma op NPO radio 1, een televisieprogramma op NPO2 en een grote online community van BNNVARA over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid.

Dit ga je doen

▸ Je bent redacteur op de online redactie van Vroege Vogels.

▸ De website, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X: we zijn overal te vinden. Met een klein team zorgen wij dat alles online goed loopt en zorgen we voor originele content. Dingen waaraan je o.a. meewerkt;

▸ Nieuwsberichten over natuur en milieu.

▸ Posts maken voor onze socials.

▸ Zelf Geschoten filmpjes die we toegestuurd krijgen selecteren.

▸ Nieuwsbrieven schrijven.

▸ Redactie voeren over artikelen over onze tv-uitzending en radio-uitzending.

▸ Contact houden met de Vroege Vogels community.

▸ Met originele ideeën komen om onze site te verbeteren of interessanter te maken.

▸ Online-filmpjes maken bij radioreportages.

▸ Welke radioreportage leent zich voor een kort, teasend filmpje? Regel met de verslaggever dat je mee op pad kunt, schrijf en script, draai en monteer dit filmpje.

▸ Je houdt je bezig met redactie en research voor de rubriek "Zelf Geschoten" in de tv-afleveringen.

▸ Filmpjes selecteren, pakkende voice-overs schrijven.

Dit bied jij

▸ Interesse in, en kennis van, natuur en milieu.

▸ Je houdt van afwisseling: de ene dag stort je je volledig in de research naar de wilde bij, de andere dag houd je je bezig met social posts maken over ons nieuwe tv-seizoen, nieuwsbrieven maken en ervoor zorgen dat de site goed loopt.

▸ Je kunt goed samenwerken: je werkt in een klein team, maar werkt samen met de hele redactie van Vroege Vogels.

▸ Interesse/ervaring in social media: je weet wat de trends zijn, je vindt het leuk om posts te bedenken.

▸ Ervaring met Adobe Photoshop en Adobe Première is een pré.

Dit bieden wij

▸ Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, dat ingaat op 1 januari 2024.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.495,39 en €4.337,65 (salarisschaal F/G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan eindredacteur Steph Nigten via 06-14885084 of steph.nigten@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 3 december via de sollicitatieknop. Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.