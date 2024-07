Online redacteur bij het online content team van BNNVARA

Dit bied jij

▸Je hebt aantoonbare ervaring (minstens 3 jaar) in het maken van online content;

▸Je voelt connectie met de merkwaarden van BNNVARA en weet wat speelt in het leven van onze doelgroep;

▸Je bent in staat om brainstorms te leiden en de input te verwerken tot een online contentconcept.

▸Je bent creatief en in staat om een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken te bekijken;

▸Je bent resultaat- en oplossingsgericht en behandelt vragen met een open houding;

▸Je bent communicatief sterk, zowel verbaal als schriftelijk;

▸Je kent de basics van het Adobe-pakket (Photoshop, Première Pro, After Effects).



Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

▸De functie heeft een salaris tussen €2.711,87 en €3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.



Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.



Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Carolien Ronde (eindredacteur/ samensteller) via carolien.ronde@bnnvara.nl

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.