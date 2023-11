Mediamanager online vacatures • 13-10-2023 • leestijd 3 minuten • 1058 keer bekeken • bewaren

Mediamanager online

(36 uur per week)

Wil jij adviseren, begeleiden en ondersteunen rondom het online postproductieproces van BNNVARA programma’s? En wil jij jouw kennis van mediatechniek inzetten voor de toekomst van online content? Dan is ons mediamanagement team op zoek naar jou!

Dit ga jij doen

Als mediamanager online verzorg en optimaliseer je de distributie van content naar de NPO. Je bent daarvoor een belangrijk aanspreekpunt voor programmamakers.

Je werkzaamheden bestaan o.a. uit:

▸ Online video management: Stroomlijnen, beheren, bewaken en distributie van content voor VOD en lineair.

▸ Het bewaken en begeleiden van (nieuwe) video (her)montages.

▸ Het sturen op verbeterpunten in het online aanleverproces en het hierbij betrekken van zowel directe collega's als buitenproducenten en de NPO.

▸ Mediamanagement op de montageomgeving van BNNVARA

▸ Adviseren, begeleiden en ondersteunen in het gehele postproductieproces tot aan de uitzending.

In het mediamanagement team werk je samen met 6 collega’s. Je komt in een enthousiast en gepassioneerd team met een open en collegiale werksfeer. Geen dag is hetzelfde en de uitdagingen zijn soms erg hoog, maar humor en plezier staan centraal. Daarnaast ben je ook veel in contact met collega’s van andere afdelingen, zoals productie, eindredacteuren, schemazaken, online en verschillende programmamakers.

Wat jij meebrengt

▸ Je weet hoe mediatechniek en postproductie werkt waardoor je op korte termijn zelfstandig kunt werken als mediamanager online.

▸ Je hebt kennis van Avid Mediacomposer, Avid Interplay, Adobe Premiere. Kennis van CMS-systemen is een pre.

▸ Je kunt goed communiceren: je maakt duidelijke afspraken, koppelt tijdig terug en houdt betrokkenen op de hoogte. Je stapt makkelijk op mensen af en kan goede relaties met betrokkenen onderhouden.

▸ Je kunt je assertiviteit inzetten om te waarborgen dat gemaakte afspraken nageleefd worden en durft hierbij anderen aan afspraken te houden.

▸ Je kunt goed overzicht houden op alle processen en je werkzaamheden, en ervoor zorgen dat dit nauwkeurig gebeurt. Hierdoor zorg je ervoor dat alles rondom de postproductie op rolletjes loopt.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 2.495,39 en € 3.670,21 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een groot zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Dave Sligte (Teamleider Postproductie) via dave.sligte@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 1 november via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 6 en 7 november.

Om ervoor te zorgen dat we gelijke kansen bieden in het selectieproces stellen we alle kandidaten dezelfde vragen in het sollicitatieformulier, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed hier voldoende aandacht aan. Dit is de enige informatie waarop wij een eerste selectie maken. Pas daarna kijken we naar je cv.