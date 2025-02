Medewerker Productie Faciliteiten AV (tijdelijk) vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • 63 keer bekeken • bewaren

Medewerker Productie Faciliteiten AV

(32 – 36 uur p.w.)



Ben jij een gestructureerde regelaar die houdt van plannen, administratie en scherpe deals? Werk je nauwkeurig en voel je je thuis in een grote organisatie? Dan zoekt de afdeling Productie Faciliteiten jou!

Dit ga jij doen

De afdeling Productie Faciliteiten ondersteunt alle BNNVARA-programma’s. Intern helpen we producers en programma’s, extern werken we samen met diverse (broadcast) bedrijven. We regelen contracten voor alles wat nodig is om programma’s te maken – behalve postproductie. Ons werk is veelzijdig en nooit saai!

Als medewerker productiefaciliteiten AV:

Wat jij meebrengt

▸Ervaring met productionele inkoop (offerte processen en onderhandelen), financiën, planning en techniek. Bij voorkeur binnen (online) televisie- en/of radioproducties.

▸Een proactieve instelling: je ziet wat nodig is, denkt in resultaatgerichte oplossingen en voert dit uit.

▸Je kunt met interne en externe betrokkenen goed communiceren en relaties opbouwen en onderhouden.

▸Je kunt begrotingen opstellen, analyseren en beoordelen.

▸Je kunt je werk nauwkeurig uitvoeren waardoor financiële gegevens en teksten voor bijvoorbeeld offertetrajecten accuraat zijn.

▸Goede beheersing van Microsoft Office applicaties als SharePoint, Teams, Word en Excel.

Wat wij jou bieden

▸Deze functie is ter vervanging van zwangerschapsverlof. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,40 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Jiske Walstra, Teamleider Productie Faciliteiten, via jiske.walstra@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 9 februari via de sollicitatieknop

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren.