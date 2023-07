Medewerker productie faciliteiten AV vacatures • 13-07-2023 • leestijd 4 minuten • 605 keer bekeken • bewaren

Medewerker Productie Faciliteiten AV

(24-32 uur p.w.)

Ben jij een proactieve regelaar die het heerlijk vindt om als spin in het web diverse taken en processen uit te voeren? Krijg je energie van het maken van planningen, het op orde houden van een overzichtelijke administratie, het schrijven van zakelijke teksten en het afsluiten van strakke deals? Ben je een pietje precies en beweeg je je makkelijk binnen een grote organisatie? Dan is de afdeling Productie Faciliteiten op zoek naar jou!

Dit ga jij doen

De afdeling Productie Faciliteiten is een kleine dynamische afdeling die alle programma titels van BNNVARA ondersteunt en faciliteert. Intern zijn we dienstverlenend naar onze producers en programma’s en extern zijn wij de klant van diverse (broadcast) bedrijven. De afdeling sluit grote contracten af voor de inkoop en inhuur van broadcast techniek, foto’s, studio’s, decors: alles wat er nodig is om programma’s te maken behalve de postproductie. Het werk is heel breed is en nooit saai.

Als medewerker productie faciliteiten AV:

▸ Ondersteun je de afdeling Productie Faciliteiten bij het inkopen, inhuren en plannen van audiovisuele faciliteiten (studio’s, decors, opname apparatuur).

▸ Doe je financieel onderzoek en stel je overzichten op voor prognose en analyse.

▸ Initieer en organiseer je workshops op het vlak onder andere van licht, studiotechniek en innovatie voor collega's door professionals.

▸ Draag je zorg voor de administratieve vastlegging en het opstellen van contracten en opdrachten.

Wat jij meebrengt

▸ Ervaring met productionele inkoop (offerte processen en onderhandelen), financiën, planning en techniek. Bij voorkeur binnen (online) televisie- en/of radioproducties.

▸ Een proactieve instelling: je ziet wat nodig is, denkt in resultaatgerichte oplossingen en voert dit uit.

▸ Je kunt met interne en externe betrokkenen goed communiceren en relaties opbouwen en onderhouden.

▸ Je kunt begrotingen opstellen, analyseren en beoordelen.

▸ Je kunt je werk nauwkeurig uitvoeren waardoor financiële gegevens en teksten voor bijvoorbeeld offertetrajecten accuraat zijn.

▸ Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift, omdat je in deze functie in beide talen communiceert.

▸ Goede beheersing van Microsoft Office applicaties als SharePoint, Teams, Word en Excel.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je in september of oktober.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 2.495,39 en € 3.670,21 bruto per maand (schaal F) op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Jiske Walstra, Teamleider Productie Faciliteiten, via jiske.walstra@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 30 juli via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 2 en 3 augustus.

Zodra er geschikte kandidaten reageren starten we de procedure dus we zien je reactie graag snel tegemoet.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.