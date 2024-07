Medewerker facility servicedesk vacatures • 05-07-2024 • leestijd 3 minuten • 88 keer bekeken • bewaren

Medewerker facility servicedesk

(32-36 uur per week)

Dit ga je doen

Als medewerker facility servicedesk houd je je bezig met het aannemen, (mede)uitvoeren en bewaken van de afhandeling van klantvragen. Samen met je collega’s sta je klaar voor de omroepen BNNVARA, NTR, VPRO en de Human. Bij onze servicedesk is geen dag hetzelfde en er is veel ruimte voor jouw eigen initiatieven! In je werk ben je vooral bezig met het:

▸ Aannemen van facilitair gerelateerde klantvragen met betrekking tot kantoormeubilair, huishoudelijke producten en diensten.

▸ Zelfstandig afhandelen van klantvragen, waaronder het reserveren van vergaderzalen, en het leveren en autoriseren van toegangspassen.

▸ Verzorgen van de sleuteladministratie- en registratie.

▸ Coördineren van BHV activiteiten.

▸ Verrichten van overige administratieve werkzaamheden.

▸ Meedenken en ondersteunen bij interne evenementen.

▸ Het beheren van de voorraad van de BNNVARA bar.

Dit bied jij

▸ Door jouw servicegerichtheid kun je ervoor zorgen dat je goed aansluit bij klantvragen. Je vindt het leuk om mensen te helpen en straalt dit ook uit. Je kunt goed doorvragen en meedenken over passende oplossingen voor klantvragen, en dit ook uitvoeren.

▸ Je beschikt over facilitaire kennis, waardoor je snel volledig mee kan draaien in het team. Ook kun je hierdoor snel inschatten wat iemands specifieke vraag is, of dit een spoedvraag is of niet, en wat ervoor nodig is om deze vraag te beantwoorden.

▸ Door jouw stressbestendigheid kun je goed omgaan met drukke periodes in je werk, wanneer er bijvoorbeeld veel telefoontjes en mails binnenkomen. Je kunt hierbij overzicht houden op je werkzaamheden en je hoofd koelhouden.

▸ Je kunt goed samenwerken, doordat je duidelijk communiceert, je collega’s op de hoogte houdt van waar je mee bezig bent en wat er speelt. Je helpt je collega’s waar mogelijk.

▸ In deze functie communiceer je in het Nederlands. Het is daarom van belang dat je de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst.

Dit bieden wij

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging bij gebleken geschiktheid. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar de exacte startdatum is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.169,17 en €3.037,64 (salarisschaal E) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Natascha Hermans, Coördinator Facility, via natascha.hermans@bnnvara.nl of Joshua Krishnadath (corporate recruiter) via Joshua.Krishnadath@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 29 juli via de sollicitatieknop.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. We leggen de lat hoog, elke dag opnieuw. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.