Klantenservicemedewerker vacatures • Gisteren • leestijd 4 minuten • 80 keer bekeken • bewaren

Klantenservicemedewerker

(24 - 36 uur p.w.)

Vind je contact hebben met klanten het leukste wat er is? Heb je er plezier in om via de telefoon, e-mail, post en chat vragen en opmerkingen van klanten te behandelen? Èn word je enthousiast van het zelf actief benaderen van potentiële klanten? Lees dan snel verder!

Dit ga je doen

Als klantenservicemedewerker binnen het team Publiek- en Ledenservice (PLS) ben jij het eerste aanspreekpunt van de omroepvereniging BNNVARA. Je spreekt met leden van de omroepvereniging, abonnees van de VARAgids, donateurs, kijkers en luisteraars en benadert ze met een commerciële inslag. Jij bent dus hét visitekaartje van BNNVARA en de VARAgids.

Je bent de collega die onze leden en VARAgids-abonnees mooie, passende aanbiedingen doet om ze te binden en te behouden. Je zorgt ervoor dat abonnementen op de VARAgids of het lidmaatschap van BNNVARA verkocht worden of behouden blijven. Je verwerkt alle gegevens in onze database, zodat deze up-to-date blijft.

Heb je tijd over of is het nodig om bij te springen? Dan handel je inkomend telefoon- en e-mailverkeer af en verwerk je deze in onze administratie. Dit kunnen vragen zijn over bijvoorbeeld facturen, adreswijzigingen, het ontvangen van de VARAgids en programma’s. Voor deze functie zijn we op zoek naar twee nieuwe collega’s

Dit bied jij

▸ Door jouw klantgerichtheid zorg je ervoor dat onze leden en abonnees graag aan ons verbonden blijven. Je kunt goed luisteren, doorvragen, en begrip tonen voor vragen en wensen van klanten.

▸ Met jouw commerciële kwaliteiten kun je sturen naar de verkoopvraag. Je kunt mensen overtuigen om hun lidmaatschap of abonnement te behouden.

▸ Je kunt goed omgaan met drukke periodes in je werk, wanneer er bijvoorbeeld veel telefoontjes en mails binnenkomen.

▸ Met jouw optimistische instelling lever je een bijdrage aan de groei en professionalisering van onze klantenservice.

▸ In deze functie communiceer je in het Nederlands. Het is daarom belangrijk dat je de Nederlandse taal mondeling en schriftelijk goed beheerst.

Dit bieden wij

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, in eerste instantie voor 7 maanden, met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar de exacte startdatum is bespreekbaar.

▸ Voordat je in dienst treedt kun je jouw voorkeur aangeven over het aantal uur dat je werkt (minimaal 24 en maximaal 36 uur) en je werkdagen (tussen maandag en vrijdag).

▸ De functie heeft een salaris tussen €1.995 en €2.678,14 (salarisschaal C/D) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ Een plek in een topteam met ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Gezellige borrels in onze eigen bar of digitaal onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje, maar ook interessante kennissessies. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Edwin van Delden (coördinator PLS) via edwin.van.delden@bnnvara.nl of Ingrid Leckie (recruiter) via ingrid.leckie@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 15 oktober via de sollicitatieknop. Zodra er een geschikte kandidaat heeft gesolliciteerd, starten we de sollicitatieprocedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.

Om ervoor te zorgen dat we gelijke kansen bieden in het selectieproces stellen we alle kandidaten dezelfde vragen in het sollicitatieformulier, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed hier voldoende aandacht aan. Dit is de enige informatie waarop wij een eerste selectie maken. Pas daarna kijken we naar je cv.