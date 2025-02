Klantenservice outbound PLS vacatures • 17-02-2025 • leestijd 3 minuten • 148 keer bekeken • bewaren

Klantenservice outbound PLS

(min. 24 uur p.w.)

Wil jij (potentiële) leden en abonnees op een enthousiaste en overtuigende manier helpen, of het nu gaat om het verkopen of behouden van een lidmaatschap of abonnement? Sluit je dan aan bij ons team en draag bij aan onze missie om mensen te inspireren en samen te brengen!

Over de afdeling

Je komt te werken op de afdeling PLS (publieks en Ledenservice) die bestaat uit 7 hele leuke collega’s.Vier collega`s hiervan voeren de werkzaamheden uit voor inbound, en jij werkt samen met de twee collega`s van outbound. We zijn trots op onze kritische en verbindende programma’s die ontroeren, aan het denken zetten en mensen samenbrengen.

Dit ga je doen

Je benadert diverse (potentiële) leden of abonnees van BNNVARA telefonisch (warm) met passende aanbiedingen om ze te binden en te behouden voor ons. Je weet enthousiast en gemotiveerd het abonnement op de VARAgids of het lidmaatschap van BNNVARA te verkopen en bent in staat op een prettige manier mensen te benaderen.

Je moet goed vragen kunnen stellen om achter de behoeften van onze (potentiële) leden en abonnees te komen, zodat je snel tot de kern weet te komen en over kunt gaan tot de verkoop van het abonnement of lidmaatschap.

▸ Je hebt commerciële ervaring

▸ Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden

▸ Je bent service- en klantgericht en hebt oog voor kwaliteit.

▸ Je hebt een professionele, collegiale en flexibele werkhouding.

▸ Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar, met mogelijkheid tot uitbreiden naar maximaal 36 uur per week (je bent sowieso beschikbaar op dinsdag, woensdag, vrijdag)

▸ Je bent digitaal vaardig en hebt ervaring met het werken in verschillende systemen en tools.

Wat wij jou bieden

▸ We zoeken iemand die zo snel mogelijk kan beginnen, dus je krijgt z.s.m. een overeenkomst.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.184,01 en € 2.910,47 (salarisschaal D) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.

Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,40 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Renate Roos, viarenate.roos@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze wordenniet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 1 maart via de sollicitatieknop

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren.

In ons recruitmentsysteem is je sollicitatie zichtbaar voor de P&O afdeling en de vacaturehouder(s). We gaan hier vertrouwelijk mee om.