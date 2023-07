Junior producer bij Kinderen voor Kinderen vacatures • Gisteren • leestijd 4 minuten • 289 keer bekeken • bewaren

Junior Producer Kinderen voor Kinderen

(36 uur p.w.)

Wil jij aan de slag bij het vrolijkste kinderkoor van Nederland dat al 44 jaar favoriet is bij jong en oud? Kinderen voor Kinderen, geproduceerd door BNNVARA, is een multimediaal concept. Ieder jaar verschijnt er nog een fysiek album. Naast het album maken we tv-programma’s zoals De Grote Show en Kinderen voor Kinderen Karaoke Show. Met ruim 600.000 abonnees op YouTube worden de videoclips goed bekeken. Wil jij je hiervoor inzetten én je verder ontwikkelen als producer?

Dit ga je doen

Je vormt samen met de producer het team dat alle content voor televisie en online produceert. Dit zijn onder andere de videoclips, de tv-series, de registratie van het grote concert in Afas Live en de diverse vlogs voor het kanaal van Kinderen voor Kinderen. De focus van jouw werkzaamheden ligt op contentproductie. Werkzaamheden zijn het voorbereiden van draaidagen in overleg met de redactie, het maken van callsheets, het produceren van props, inhuur faciliteiten enz. Je houdt overzicht over de verschillende activiteiten van Kinderen voor Kinderen die gelijktijdig in productie zijn. Kortom, een leuke en afwisselende functie.

Wat jij meebrengt

▸ Door jouw pro-activiteit kom je uit eigen initiatief en zelfstandig in actie. Je denkt oplossingsgericht en zet door tot je de gewenste resultaten behaalt.

▸ Je bent een ster in plannen en organiseren. Je kunt zelfstandig een geschikte werkaanpak bepalen voor jouw taken en zorgt voor de uitvoering hiervan. Zo stem je de planningen die je maakt af op lopende processen en ontwikkelingen, en zorg je ervoor dat de benodigde mensen en middelen op het juiste moment beschikbaar zijn.

▸ Door jouw stressbestendigheid kun je goed omgaan met drukke periodes in je werk. Je kunt hierbij overzicht houden op je werkzaamheden en je hoofd koelhouden.

▸ Je bent een multi-tasker, waardoor je overzicht kunt houden op gelijklopende producties en werkzaamheden.

▸ Je bent flexibel en bereid om buiten kantoortijden (de kinderen komen vaak in het weekend in actie) te werken of bereikbaar te zijn.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 21 augstus 2023 tot en met 31 januari 2024. Met de mogelijkheid tot verlenging bij het volgende KvK jaar als het van beide kanten goed bevalt.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.495,39 en €3.670,21 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei

▸ Gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje, maar ook interessante kennissessies. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Laura Hornikx via Laura.hornikx@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk zondag 16 juli via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken zullen vrijdag 21 juli plaatsvinden.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.