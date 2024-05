Innovatiestrateeg vacatures • 09-05-2024 • leestijd 4 minuten • 594 keer bekeken • bewaren

Innovatiestrateeg

(36 uur p.w.)

Wil jij als innovatiestrateeg bij BNNVARA onderzoeken én bepalen hoe ‘media’ er over 5 jaar uit zal gaan zien? Lijkt het jou leuk om te onderzoeken wie de ‘gebruikers van de toekomst’ zijn, welke verhalen hen bezig gaan houden en via welke kanalen we dat verhaal vervolgens samen met hen kunnen vertellen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

De afdeling

Samen met je innovatiecollega’s bedenk je baanbrekende (media)oplossingen voor problemen van mensen. Het team bestaat uit 5 vaste medewerkers en 2 (afstudeer)stagiaires. Binnen de samenstelling van het team letten we er goed op dat ieders individuele expertises elkaar versterken.

▸Gebaseerd op enerzijds sociale- en anderzijds technologische trends verken en verzilver je gouden toekomstkansen voor BNNVARA.

▸Je inspireert redacties en stakeholders over deze toekomstkansen en begeleidt hen om samen met jou deze kansen te onderzoeken.

▸Je faciliteert brainstorms om met een zo divers mogelijk (zelf samengesteld) team van interne collega’s en/of externe partners en/of potentiële gebruikers antwoord te geven op jouw hoofdvraag.

▸Het antwoord op je hoofdvraag leg je vervolgens in de vorm van een prototype voor aan de eindgebruiker, waarna je je onderzoeksresultaten omzet tot concrete aanbevelingen en vervolgstappen.

▸Met je eindresultaat inspireer je niet alleen je team, stakeholders en redacties, je biedt hen handvaten om jouw conclusies te implementeren. En hierna begint de innovatiecyclus natuurlijk weer opnieuw. En opnieuw. En opnieuw ;)

Wat jij meebrengt

▸Een van nature open blik: jij krijgt energie van samen met je potentiële gebruikers/kijkers/luisteraars ontdekken hoe iets beter kan.

▸Een (veilige) toegankelijke houding: in jouw interviews met de eindgebruiker weet jij hen op hun gemak te stellen waardoor zij écht durven zeggen wat ze denken. Ook wanneer het om lastige onderwerpen gaat zoals de dood, seksualiteit of ongelijkheid.

▸Je ‘design thinking’-mindset: je bent je bewust van je eigen ‘biases’ en bent op zowel strategisch als creatief gebied een facilitator die het proces vooruitduwt.

▸Interesse in tech: jij wordt enthousiast van bijvoorbeeld Wearables, Hearables, Voice, IoT, AR/VR/MR/XR, Games, the Metaverse of Virtual Humans en kan bij iedere trend een idee uitwerken tot een simpel prototype.

▸Je kunt diversiteit en inclusie waarborgen in je werk: jij begrijpt dat een zo divers mogelijk team de beste onderzoeksresultaten oplevert en weet hier ook op te sturen binnen jouw onderzoeken.

▸Presentatie-skills: in tekst én beeld kun jij opgehaalde resultaten overtuigend overdragen aan je (interne) stakeholders waardoor je hen goed kan begeleiden/adviseren over eventuele vervolgstappen.

▸Ervaring: voor de invulling van deze vacature (medior/senior) ligt de voorkeur op iemand die aantoonbare ervaring heeft in het opzetten en uitvoeren van (innovatie)onderzoeken.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je in augustus.

▸De functie heeft een salaris tussen € 3.118,48 en € 4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Maartje van Beuningen, Coördinator Innovatie, via maartje.van.beuningen@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 24 mei via de sollicitatieknop. We starten met gesprekken zodra geschikte kandidaten solliciteren.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren. De gesprekken vinden z.s.m. plaats.