Eindredacteur ‘Je Zelf Test’ vacatures • 25-07-2024 • leestijd 3 minuten • bewaren

Eindredacteur ‘Je Zelf Test’

(36 uur per week)

‘Je Zelf Test’ met Jurre Geluk van BNNVARA zoekt een eindredacteur voor het nieuwe seizoen. Ben jij creatief, secuur en heb je een goed gevoel voor humor? Wil jij meewerken aan een luchtige test die zowel informatief als vermakelijk is? Dan is deze functie iets voor jou!

Over ‘Je Zelf Test’

‘Je Zelf Test’ is een interactieve persoonlijkheidstest waarin deelnemers en kijkers uitgedaagd worden om hun persoonlijkheid te testen op diverse onderwerpen. Het programma is te zien en mee te spelen op NPO3.nl. Jurre Geluk is de presentator. Het programma is grappig, maar je leert er ook iets van over jezelf.

Dit ga je doen

▸ Aansturen van de redactie en samen met het team en de presentator onderwerpen, vragen en gasten bepalen.

▸ Eindmontages van het programma, met een secuur oog voor de interactieve techniek

▸ Bewaken van de inhoud en het format, waarbij je ervoor zorgt dat alles binnen budget blijft.

▸ Eindverantwoordelijk zijn voor alle content-uitingen, waarbij je waar nodig bijstuurt om de kwaliteit te garanderen.

Dit bied jij

▸ Eindredactie ervaring, liefst in het maken van quiz- of studioprogramma's.

▸ Uitstekende tekstuele vaardigheden en een scherp oog voor detail.

▸ Vaardigheid in het aansturen en motiveren van een team, waarbij je zorgt voor een prettige werksfeer.

▸ Creativiteit in het bedenken van onderwerpen en vragen

▸ Een flinke dosis humor en een goed gevoel voor wat kijkers boeit.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in overleg vanaf half/eind augustus tot ca. 1 november.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.651,03 en €5.742,43 (salarisschaal H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Voor verdere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met Remco van Puffelen via remco.van.puffelen@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer zo snel mogelijk via de sollicitatieknop.

Zodra er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.