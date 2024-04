Eindredacteur de Geknipte Gast vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • 70 keer bekeken • bewaren

Eindredacteur de Geknipte Gast

(28uur per week)

De Geknipte Gast met Özcan Akyol bij BNNVARA gaat zich voorbereiden op seizoen 10. Lijkt het jou interessant om de eindredactie te voeren voor dit wekelijkse interviewprogramma? Lees dan snel verder!

Over De Geknipte Gast

De Geknipte Gast speelt zich af in een barbershop in Amsterdam. Özcan Akyol gaat in gesprek met bekende schrijvers, presentatoren, artiesten, wetenschappers en sporters over het werk en het privéleven van de gast.

Dit ga je doen

▸ Je bespreekt met de redactie en de presentator de wijze waarop de gasten/onderwerpen/ items/ interviews worden samengesteld;

▸ Je beoordeelt de juridische-, financiële en inhoudelijke haalbaarheid van de onderwerpen;

▸ Je zorgt ervoor dat de content en het format binnen de begroting tot stand komt;

▸ Je bewaakt de inhoud van alle content-uitingen, en stelt deze waar nodig bij.

Dit bied jij

▸ Je hebt ervaring in het maken van interviewprogramma’s;

▸ Je kunt je team aansturen en motiveren om tot het beste resultaat te komen en je zorgt voor een prettige werksfeer;

▸ Je bedenkt graag nieuwe ideeën en weet als geen ander hoe een interview aantrekkelijk blijft van begin tot eind;

▸ Je voelt je verbonden met de doelstellingen van BNNVARA;

▸ Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Indien het mogelijk is, is onze intentie om je te verlengen. Bij voorkeur start je per 01-07-24, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3118,48 en €5742,43 (salarisschaal G/H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is o.b.v. de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%.

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal.

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week.

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA).

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Maja Braun via maja.braun@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen; deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 22 april via de sollicitatieknop.