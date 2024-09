Editor/Camjo bij De Marker vacatures • 29-08-2024 • leestijd 3 minuten • 405 keer bekeken • bewaren

EDITOR/ CAMJO BIJ DE MARKER

(36 uur p.w., tijdelijk per direct, 3 maanden)

De Marker is een snel, scherp en onderscheidend nieuwsmerk met eigen smoel, speciaal voor en door jongeren. Het is TikTok- en Instagram-based en erop gericht om mensen te bereiken via de kanalen waar we uren per dag op doorbrengen, maar dan met de scherpte en het journalistieke oog van BNNVARA. We zoeken (tijdelijk) een editor/camjo.



Dit ga jij doen

▸Je gaat zorg dragen voor het filmen van onze video’s en bewaakt de continuïteit bij het in beeld brengen van onze content.

▸Je gaat op pad om vox pops te filmen als camjo.

▸Je edit de content van De Marker: creatief, scherp en doelgroepgericht.

▸Je denkt mee over inhoud en vorm van de video’s.

▸Je houdt van snelle dagelijkse deadlines.

Wat jij meebrengt

▸Je sluit goed aan bij een jonge doelgroep en volgt het nieuws en de actualiteit.

▸Je kunt overweg met Photoshop en Premiere Pro.

▸Je kunt overweg met camera in studio en op locatie.

▸Je bent een teamspeler: je kunt goed samenwerken en krijgt er energie van om als groep de beste resultaten te behalen.

▸Je kunt snel werken: zo zorg je ervoor dat je direct kan inspelen op actualiteiten en ontwikkelingen op de dag.

▸Je bent creatief en bent iemand die het leuk vindt om jezelf telkens opnieuw uit te vinden.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Startdatum z.s.m.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35 netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Wieneke van Vucht en Lou Muuse (eindredacteur De Marker) via wieneke.van.vucht@bnnvara.nl / lou.muuse@bnnvara.nl .

Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 13 september via de sollicitatieknop. In ons recruitmentsysteem is je sollicitatie zichtbaar voor de P&O afdeling en de vacaturehouder(s). We gaan hier vertrouwelijk mee om.