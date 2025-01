Economisch/ Financieel Redacteur bij KASSA vacatures • Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Economisch/ Financieel Redacteur bij KASSA

(36 uur p.w.)

Wil je samen met ons vastgelopen consumenten helpen én maatschappelijk relevante onderwerpen met een financiële/ economische achtergrond, onder de aandacht brengen? Dan is KASSA op zoek naar jou!

Over KASSA

Kassa is het kritische consumentenprogramma van BNNVARA, gepresenteerd door Amber Kortzorg, dat wekelijks live wordt uitgezonden op zaterdagavond NPO2.

Bij Kassa werken betekent je inzetten tegen onrechtvaardigheid en in complexe zaken de onderste steen boven krijgen. Dit geldt zowel voor consumentenzaken, als maatschappelijke onderwerpen zoals een betere gezondheidszorg, minder armoede & schuldenproblematiek. Maar de basis van Kassa zijn financieel/ economische zaken zoals verzekeringen, pensioenen, prijsvergelijkingen en toeslagen.

Dit ga jij doen

Al deze inhoudelijke onderwerpen moeten op een luchtige, creatieve en begrijpelijke manier in beeld gebracht worden. Als redacteur bedenk en maak je bij Kassa, al dan niet samen met een verslaggever, onthullende en vernieuwende reportages met altijd een journalistieke achtergrond. Je kan complexe onderwerpen snel analyseren en doorgronden en op een toegankelijke manier uitleggen aan de kijker.



We verwachten dat je verhalen vanuit verschillende perspectieven kunt benaderen om onze diverse kijkers te bedienen. Verder ben je actief op social media en weet je hoe je de gemaakte verhalen kan verspreiden via deze kanalen. Bij Kassa is veel ruimte voor eigen initiatieven en creatieve ideeën. We zijn benieuwd naar jouw input!

Als redacteur Economie/ Financiën:

▸Ben je verantwoordelijkheid voor de inhoud en onderwerpen in KASSA

▸Bedenk en bereid je onderwerpen voor met steeds een vernieuwende invalshoek.

▸Behandel je individuele klachten van consumenten die niet gehoord worden door bedrijven.

▸Werk je samen met de verslaggever en de eindredacteur.

▸Werk je mee aan het leukste consumentenprogramma van NPO.

Dit ben jij

▸Je bent een stevige en enthousiaste journalist met brede interesse in economie en personal finance

▸Je hebt ervaring als redacteur, bij voorkeur in de financieel-economische journalistiek. Tv-ervaring is gewenst maar geen vereiste.

▸Je kunt op een heldere, compacte en creatieve manier informatie overbrengen aan de redactie.

▸Je beschikt over (relevante) economische journalistieke ervaring waardoor jouw werk inhoudelijk tot in de details klopt

▸Je denkt out of the box en kan daardoor creatieve onderwerpen bedenken.

▸Je hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel waardoor je gedreven bent om de onderste steen boven te krijgen, ook in moeilijke dossiers.

▸Een goede dosis aan energie, vol nieuwe onderwerp ideeën waarmee KASSA zich kan onderscheiden en nieuws kan maken.

Dit bieden wij jou

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4747,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Liv Rotteveel, eindredacteur KASSA via liv.rotteveel@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 29 januari via de sollicitatieknop

De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 3 februari.