Dramaturg vacatures • 29-08-2023 • leestijd 4 minuten • 465 keer bekeken • bewaren

Dramaturg bij de afdeling fictie

(32 uur p.w.)

Wil jij je inzetten voor de ontwikkeling en realisering van dramaproducties van BNNVARA? Kun jij als geen ander dramavoorstellen en scenario's analyseren en beoordelen, en scenarioschrijvers en makers begeleiden? Lees snel verder.

De afdeling fictie ontwikkelt en produceert eigen dramaseries en werkt daarnaast nauw samen met producenten aan coproducties. Het team realiseert dramaseries zoals Oogappels, Klem, Anne+, Dertigers, Nood en All Stars & Zonen voor televisie en on demand, webseries zoals Shotgun, speelfilms zoals De Libi en Meskina en podcasts zoals De Brandstapel. De afdeling bestaat uit een afdelingsproducer, drie dramaturgen, een researcher en de producent fictie. Onderdeel van de afdeling zijn daarnaast de teams van de intern geproduceerde dramaproducties. Het team werkt nauw samen met andere afdelingen, zoals de webredactie en marketing en communicatie.

Dit ga jij doen

▸ Je leest, analyseert en beoordeelt ingezonden dramavoorstellen en scenario’s op inhoud en kwaliteit en houdt hierover contact met de inzenders.

▸ Je begeleidt scenarioschrijvers en regisseurs en onderhoudt contact met de externe producenten tijdens de gehele ontwikkeling en (post)productie en houdt daarbij zowel de gemaakte (inhoudelijke) afspraken als de voortgang in de gaten; daarbij houd je rekening met de budgettaire kaders en de naleving van de Mediawet.

▸ Je schrijft en redigeert teksten gerelateerd aan dramaproducties, waaronder fondsaanvragen, reacties op programmavoorstellen en pitchdossiers.

▸ Je bent altijd op zoek nieuw schrijf- en regietalent en bouwt hierin een netwerk op.

▸ Naast de begeleiding bij de ontwikkeling van idee tot film of serie, vervul je ook een initiërende en coördinerende rol bij de ontwikkeling van extra content op andere online-platforms van de publieke omroep. Dat doe je in samenwerking met de webredactie en de afdeling publiek en marketing.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt meerdere jaren relevante werkervaring, waardoor je op korte termijn zelfstandig als dramaturg kunt werken.

▸ Je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van binnen- en buitenlands drama.

▸Je kunt schrijf- en regietalent herkennen en selecteren.

▸ Je bent in staat om je netwerk uit te breiden en te onderhouden.

▸ Je hebt een sterk dramaturgisch inzicht en weet je analyse te vertalen naar heldere en opbouwende kritiek waar de makers concreet mee aan de slag kunnen.

▸ Je kunt helder communiceren en weet in gesprekken en in schriftelijke communicatie je stijl soepel af te stemmen op de situatie.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo spoedig mogelijk.

▸ De functie heeft een salaris tussen € 2.869,55 en € 4.377,65 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere: - Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Robert Kievit (Producent Fictie) via robert.kievit@bnnvara.nl of Ingrid Leckie (recruiter) via ingrid.leckie@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 17 september via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 20 en 25 september.

Om ervoor te zorgen dat we alle kandidaten op dezelfde manier beoordelen en gelijke kansen bieden in het selectieproces stellen we alle kandidaten dezelfde vragen, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed hier voldoende aandacht aan. Dit is de enige informatie waarop wij een eerste selectie maken. Pas daarna kijken we naar je cv.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.