Data-engineer • vacatures • 12-06-2023 • leestijd 5 minuten • 191 keer bekeken • bewaren

Data Engineer

(36 uur p.w.)

BNNVARA zet zich in voor een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Onze leden, fans en andere relaties spelen hier een grote rol in: door hun bijdragen kunnen we content maken die het verschil maakt. Inzicht hebben in wat hen beweegt, is van groot belang voor ons voortbestaan.

Wil jij jouw vernieuwende technische ideeën inzetten om bij te dragen aan de strategische doelstellingen van BNNVARA? Dan is onze afdeling Data, Innovatie en Development (DID) op zoek naar jou!

Binnen BNNVARA is de afdeling DID de kennisbank op het gebied van data, innovatie en development. Elke dag is onze afdeling met ongeveer 30 mensen volop in touw om ervoor te zorgen dat miljoenen Nederlanders al het moois van BNNVARA kunnen lezen, zien en beluisteren. Binnen team data heerst een informele en open sfeer waarin veel ruimte is voor nieuwe ideeën en initiatieven. Hoe lang of hoe kort je ook bij ons werkt, jouw inzichten en feedback zijn altijd welkom!

Dit ga jij doen

Als Data-engineer breng je met je collega’s voor BNNVARA het hele data landschap samen in één bron van waarheid. Dat doe je in een splinternieuwe Azure omgeving die je via Synaps laat doorstromen in Superset en Power BI en soms ontsluit je complexere bronnen via Airflow. Belangrijk werk want: alleen dan kan BNNVARA vanuit de juiste bronnen met de juiste data de beste beslissingen nemen. Kortom, je helpt ons met data naar het volgende niveau, helpt kansen zien en helpt ze te grijpen. Én je werkt samen met de beste verhalenvertellers van Nederland om met onze content levens te veranderen en de wereld beter te maken. Verder:

▸ Je werkt met de data engineer en de analisten/scientists om verschillende bronnen zo efficiënt mogelijk te koppelen en te onderhouden en de data klaar te zetten.

▸ Je bent sparringpartner binnen en buiten het team wat betreft wat er technisch allemaal mogelijk is om de juiste vragen te beantwoorden.

▸ Je houdt je ogen en oren open voor mogelijk nieuw te ontsluiten bronnen.

▸ Je bent mede verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van het data platform van BNNVARA.

▸ Je bent en voelt je er ook verantwoordelijk voor dat data continu en betrouwbaar beschikbaar is.

▸ Je zorgt ervoor dat je op de hoogte blijft van wet- en regelgeving van data privacy en andere relevante wetgeving, zodat we volgens de wet handelen.

▸ Je bent mede verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de huidige koppelingen met meetsystemen.

▸ Je levert zelf input en ideeën waar wij als team heen kunnen (en misschien wel moeten).

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt ervaring met, en dus een gedegen basis van, Python, SQL (MySQL, maar een ander dialect mag ook). Ervaring met Azure, Synaps, Datafactory, en of Airflow is een pre.

▸ Je houdt ervan om ontwikkelingen in je vakgebied te volgen en je te verdiepen in (nog onbekende) systemen/programmeertalen

▸ In je werk deel je kennis, informatie en ideeën met anderen, en zorg je voor goede afstemming met je collega’s. Zo zijn we samen onverslaanbaar en kunnen we onze gezamenlijke successen vieren.

▸ De voertaal bij BNNVARA, het team en binnen jouw rol is Nederlands. Het is daarom van belang dat je de Nederlandse taal goed beheerst in woord en geschrift.

Wat wij jou bieden

▸ Tijd om met nieuwe bronnen te experimenteren.

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met mogelijkheid tot verlenging (onbepaalde tijd) als het voor beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, maar de exacte startdatum is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.869,55 en €5.284,04 per maand (schaal G/H) op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. opleiding en ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een groot zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

▸ vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt

▸ collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

▸ voor deze functie bieden wij de mogelijkheid tot 50% thuiswerken en 50% op ons kantoor in Hilversum;

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van €2,15 netto.

Vragen?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Boris van Bennekum (teamleider Data en Innovatie), via boris.van.bennekum@bnnvara.nl (over de inhoud van de functie) en met Ingrid Leckie (recruiter) via ingrid.leckie@bnnvara.nl (over de procedure).

Solliciteren?

Reageer z.s.m. via de sollicitatieknop. Zodra kandidaten matchen met wat wij zoeken starten we de procedure. Dus we zien je reactie graag snel tegemoet.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.