Cultuurredacteur bij Bar Laat vacatures • Vandaag • leestijd 3 minuten • 718 keer bekeken • bewaren

Cultuurredacteur bij Bar Laat

(36 uur p.w.)

Ben jij een ervaren en proactieve redacteur met een bonzend hart voor alles rondom actualiteit en cultuur? Sta je bovendien bekend om je doortastendheid en originele invalshoeken én lijkt het je leuk om met jouw media-ervaring de redactie van een televisietalkshow te versterken? Dan zijn we voor het dagelijks live programma Bar Laat op zoek naar jou!

Dit ga jij doen

Als cultuurredacteur bij Bar Laat broed je samen met je collega’s op het gesprek van de dag. Wat leeft er in de samenleving en waar zou het bij ons in de uitzending over moeten gaan? De redactie heeft alle maatschappelijke sentimenten in de smiezen en vertaalt deze naar boeiende dialogen, live aan onze talkshowtafel.

▸ Je bedenkt originele invalshoeken bij culturele onderwerpen.

▸ Je produceert gasten bij de verhalen uit de culturele sector.

▸ Je doet research en voorziet de samensteller en presentator van dienst van informatie.

▸ Je verzamelt beeldmateriaal ter ondersteuning van je item.

▸ Je zet voor de samensteller en presentator de ideale gesprekslijn op papier.

▸ Je onderhoudt het contact met gasten en je journalistieke netwerk.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt ervaring in een soortgelijke functie bij dagelijkse talkshows, actualiteitenprogramma’s en/of andere nieuwsrubrieken op tv.

▸ Jij volgt het nieuws niet, maar jij jáágt erop – en nog liever máák je het.

▸ Je bent op de hoogte van binnen- en buitenlandse politiek, sport, cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen.

▸ Je kunt goed omgaan met dagelijkse deadlines en de druk van een dagelijkse talkshow.

▸ Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband aan een item werken.

▸ Je bent bereid om ’s avonds maar indien nodig ook s’ morgens vroeg of in het weekend te werken.

Dit bieden wij jou

▸ Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je 2 september of zo snel mogelijk.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4.757,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Joep School via joep.school@bnnvara.nl of aan Joshua Krishnadath (corporate recruiter) via joshua.krishnadath@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 26 juli via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden tussen 29 juli en 2 augustus.