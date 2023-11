Coördinator Klantenservice vacatures • 19-10-2023 • leestijd 4 minuten • 436 keer bekeken • bewaren

COÖRDINATOR KLANTENSERVICE

(32 – 36 uur p.w.)

Wil jij er samen met het team voor zorgen dat onze gewaardeerde BNNVARA-leden en VARAgids-abonnees de beste service krijgen? Zit jij vol met ideeën om werkprocessen te verbeteren? En wil jij je kwaliteiten inzetten voor een publieke omroep die werkt aan een open, gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving? Lees dan snel verder.

Dit ga jij doen

Heeft een lid of abonnee een vraag of een klacht, dan komt jouw team in actie. Als coördinator van onze publieks- en ledenservice ben je voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de ervaring van onze leden en abonnees met BNNVARA te verbeteren. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de impact die BNNVARA met haar programma’s wil maken. Jouw werkzaamheden:

▸ Je stuurt een team aan van acht betrokken collega’s die direct in contact staan met onze leden en abonnees.

▸ Je schakelt proactief met de collega’s van de afdeling Publiek & Marketing waarbij je de vragen van onze leden en abonnees vertaalt naar waardevolle inzichten om continu te verbeteren.

▸ Je waarborgt de kwaliteit van het werk zodat je team de doelstellingen rondom het behouden en werven van leden en abonnees nastreeft en behaalt.

▸ Je begeleidt en coacht je teamleden zodat zij gemotiveerd zijn en zich verder ontwikkelen in het te woord staan van leden en abonnees.

Je werkt binnen de afdeling Publiek & Marketing waar zo’n 50 collega’s onder meer werken aan het neerzetten van het merk BNNVARA, het onder de aandacht brengen van onze programma’s bij het juiste publiek, een krachtige omroepvereniging met betrokken medestanders en leden en het wekelijks uitgeven van de VARAgids voor bijna 100.000 trouwe abonnees. Op de afdeling is volop energie en enthousiasme voelbaar: de collega’s werken nauw samen aan projecten en doelen en vieren successen. De sfeer is open, er wordt veel gelachen maar ook hard gewerkt.

Wat jij meebrengt

▸ Met jouw kennis en ervaring kun je de werkprocessen binnen je team en op de afdeling naar een hoger niveau tillen.

▸ Je hebt ervaring in het werken met helpdesktools en klantdata en weet wat jouw team en collega’s uit andere teams nodig hebben om ze te kunnen gebruiken in hun werk.

▸ Je zet goede planningen neer zodat je team weet wat ze kunnen verwachten en laat je niet van de wijs brengen als daar plotseling iets tussenkomt.

▸ Je hebt meerdere jaren leidinggevende ervaring in een team dat procesmatig werkt. Je kunt zorgen voor een sociaal veilige en gelijkwaardige werkomgeving.

▸ De meeste communicatie uitingen zijn in het Nederlands. Het is daarom belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je uiterlijk 2 januari 2024, maar dit is bespreekbaar.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.869,55 en €4.377,65 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso

ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15 netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Edwin van Delden via edwin.van.delden@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 8 november via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 13 en 14 november.

Om ervoor te zorgen dat we gelijke kansen bieden in het selectieproces stellen we alle kandidaten dezelfde vragen in het sollicitatieformulier, waarmee we zicht krijgen op de mate waarin je aan de functie-eisen voldoet. Besteed hier voldoende aandacht aan. Dit is de enige informatie waarop wij een eerste selectie maken. Pas daarna kijken we naar je cv.

Is deze functie niks voor jou, maar wil je wel aan de slag binnen klantenservice? Voor hetzelfde team zijn we op zoek naar een klantenservicemedewerker.