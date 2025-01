Camjo/regisseur BOOS vacatures • 18-12-2024 • leestijd 3 minuten • 3535 keer bekeken • bewaren

Camjo/regisseur

(36 uur p.w.)

Lijkt het jou interessant om onderbelichte maatschappelijke kwesties onder ogen te brengen bij een groot publiek én deze te lossen? Dan is deze vacature wellicht wat voor jou.

Over BOOS

De missie: BOOS lost de problemen van en voor de kijker op. Hierdoor bepalen ze niet vanuit hun ivoren toren in Hilversum wat belangrijk is, maar doet de kijker dat.

BOOS werkt met een gepassioneerd team aan 24 afleveringen per jaar. De onderwerpen van de afleveringen verschillen, maar de gemene deler is altijd hetzelfde: een stem geven aan een groep of individu die zichzelf niet hoorbaar kan maken. Dit kan gaan over grote maatschappelijke kwesties, maar ook individuele conflicten die kenmerkend zijn voor een groter probleem.

Dit ga je doen

▸ Jij bent de camjo; je bent dus van begin tot eind betrokken bij het maken van de aflevering; van filmen tot montage.

▸ Je filmt zelf alles op locatie voor de aflevering met een Sony FX6

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de wijze waarop de onderwerpen/ items/ interviews worden samengesteld.

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de visuele stijl van het programma. Dat gaat over beeldtaal, montagestijl, muziekstijl, shotcompositie, etc.

▸ Je denkt mee over de te gebruiken techniek en middelen.

▸ Samen met de redactie ontwerp je het verhaal op basis van het materiaal en je monteert dit zelf.

▸ Meedenken en werken aan de visual effects van de BOOS-studio.

Dit bied jij

▸ je kan zelfstandig draaien en hebt een aantal jaren ervaring met een Sony FX6;

▸ je hebt een aantal jaren ervaring in het opbouwen van lange verhalen van minstens 45-50 minuten;

▸ je kan zelfstandig monteren in Premiere Pro;

▸ je hebt ervaring genoeg met Premiere Pro dat je je er creatief mee kunt uitdrukken. Zo kom je met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken;

▸ je voelt je verbonden met de doelstellingen van BNNVARA;

▸ je durft inhoudelijke keuzes te maken in de montage;

▸ je wil graag de visual effects voor de BOOS-studio verder ontwikkelen.

Dit bieden wij jou

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.118,48 en €4747,41 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.



De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.



Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Marije de Roode & Olivier Driessen – marije.de.roode@bnnvara.nl & Olivier.driessen@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 30 december via de sollicitatieknop.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure.