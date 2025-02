Camjo Helemaal Verkocht vacatures • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Camjo Helemaal Verkocht

(36 u/w)



Wil je meewerken aan een nieuwe realityserie? Dan zoeken we jou!

Over Helemaal Verkocht

Helemaal Verkocht biedt een rauwe, eerlijke en soms humoristische kijk op de oververhitte woningmarkt. Wij volgen de verhalen van (ver)kopers, huurders en hun makelaars, uit alle hoeken van de samenleving. Van starters vol (wan)hoop tot doorstromers met twijfels. Vol scherpe verhalen, verrassende twists en de nodige emotie legt dit programma de pijnpunten én de gekte van de woningjungle bloot.

Dit ga je doen

Als camjo werk je van concept tot eindmontage, waarbij jouw visie, in samenwerking met de eindredacteur, leidend is. Je taken zijn het uitwerken van regieplannen, draaien, regisseren en monteren van eigen materiaal.

Dit ben jij

▸Je hebt ervaring met diverse camera’s, zoals Sony FS6/FX9, en beheerst Adobe Premiere Pro perfect; After Effects en Photoshop voldoende.

▸Je bent technisch sterk; filmen en monteren is je tweede natuur zodat je ruimte hebt om daarnaast de verhaallijn uit te spinnen.

▸Je beschikt over reality- ervaring en een goede dosis energie en hebt zin in een uitdaging.

▸Je bent empathisch, flexibel, oprecht geïnteresseerd in mensen en hebt een neus voor verhalen.

Wat wij jou bieden

▸ Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 4 maart via de sollicitatieknop.

Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren.