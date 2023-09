Camjo bij Het Ministerie van Groep 8 vacatures • 29-08-2023 • leestijd 4 minuten • 606 keer bekeken • bewaren

Camjo bij Het Ministerie van Groep 8

(36 uur per week)

Wil jij op een creatieve en speelse manier de jonge generatie kennis laten maken met problemen waar wij als maatschappij zowel landelijk als lokaal mee te kampen hebben en actief bijdragen aan oplossingen voor deze problemen? Wil jij daarvoor je draai- en monteerskills inzetten? Dan klinkt het alsof jij helemaal op je plek zou zijn bij Het Ministerie van Groep 8.

Het Ministerie van Groep 8

Van stikstofproblematiek tot lerarentekort en van telefoonverslavingen tot de toenemende eenzaamheid onder de bevolking, de afgelopen jaren hebben we de problemen op zien stapelen. En terwijl de stapel groter wordt, groeit ook het gevoel dat we voor sommige dingen misschien geen oplossing hebben. Dus we gooien het over een andere boeg, laten de beleidsbepalers voor wat ze zijn en richten onze ogen op de nieuwe generatie. We gaan verschillende groepen 8 uit alle hoeken van Nederland de verantwoordelijkheid geven om oplossingen te bedenken voor de problemen waar de volwassenen in Den Haag klaarblijkelijk geen antwoord op hebben.

Bij Het Ministerie van Groep 8 kom je terecht in een klein maar zeer ervaren team met ervaring bij o.a. Trippers, Spuiten en Slikken, BOOS, Teenage Boss en Ik Ga Stuk. Op dagelijkse basis zal je vooral samenwerken met de andere camjo/regisseur. In een reeks van 6 afleveringen van 20 minuten met 6 verschillende groepen kinderen maken we een vlotte serie voor Zapp, waarbij we op een leuke en scherpe manier de (jonge) kijker introduceren aan problemen op landelijk en lokaal niveau. De draaidagen zullen allen op locatie plaatsvinden en gedragen worden door een tweetal presentatoren van de BNNVARA-stal.

Dit ga jij doen

▸ Jij bent de camjo; je bent dus vanaf begin tot eind betrokken bij het maken van de aflevering; van filmen tot montage.

▸ Je filmt zelf alles op locatie voor de aflevering met een Sony FS7 of vergelijkbare camera.

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de wijze waarop de onderwerpen/ items/ interviews worden samengesteld.

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de visuele stijl van het programma. Dat gaat over beeldtaal, montagestijl, muziekstijl, shotcompositie, etc.

▸ Je denkt mee over de te gebruiken techniek en middelen.

▸ Samen met de redactie ontwerp je het verhaal op basis van het materiaal en monteert dit zelf.

Wat jij meebrengt

▸ Je kan zelfstandig draaien en hebt ervaring met een Sony FS7;

▸ Je hebt ervaring in het opbouwen van verhalen van ongeveer 20 minuten;

▸ Je kan zelfstandig monteren in Premiere Pro en bent op de hoogte van de nieuwste functies;

▸ Je bent ervaring genoeg met Premiere Pro dat je je er creatief mee kunt uitdrukken. Zo kom je met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken;

▸ Je voelt je verbonden met de doelstellingen van BNNVARA;

▸ Je durft inhoudelijke keuzes te maken en de montage je eigen te maken.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij voorkeur start je 1 oktober 2023.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.869,55 en €4.377,65 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan Leon Zervos via leon.zervos@bnnvara.nl

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 8 september via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden z.s.m. na de sluitingsdatum plaats.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.