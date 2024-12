Camjo bij de YouTube redactie van BNNVARA vacatures • 04-12-2024 • leestijd 4 minuten • 353 keer bekeken • bewaren

Camjo bij de YouTube redactie van BNNVARA

(36 u/w)

Wil in 2025 meerdere YouTube-first series maken voor de YouTube kanalen van oa Zapp, NPO3 en BNNVARA?

Dan zoeken we jou bij Het Online Team (HOT) van BNNVARA.



Het BNNVARA Online Team

Bij HOT werken bevlogen makers dagelijks aan creatieve content voor online platforms, zoals YouTube-series, Twitch-livestreams, TikTok-campagnes en promotievideo’s voor BNNVARA-titels als Kassa, 3 op Reis en Kinderen voor Kinderen. De YouTube-redactie richt zich op unieke videoseries van 8-10 minuten en maakt daarnaast vertical shorts van maximaal één minuut. Het vaste team van een redacteur, producer en eindredacteur wordt regelmatig aangevuld met extra redacteuren. Jaarlijks produceren we gemiddeld vier online series, altijd met een focus op een jong publiek van 13 tot 35 jaar.

Dit ga je doen

In 2025 zoeken we een enthousiaste camjo met affiniteit voor YouTube-first content. Je helpt onze kwaliteitsstandaard voor YouTube te verbeteren en de afdeling te laten groeien. De rol biedt veel creatieve vrijheid en vraagt om een ondernemende teamplayer.

Als camjo werk je van concept tot eindmontage, waarbij jouw visie, in samenwerking met de eindredacteur, leidend is. Je taken zijn het uitwerken van regieplannen, redactie, draaien, regisseren en monteren van eigen materiaal. Projecten duren gemiddeld 4-5 maanden, waarbij je werkt aan één of twee formats tegelijk.

Dit ben jij

▸ Je bent verantwoordelijk voor de audiovisuele kwaliteit van onlinevideo’s binnen budget en conceptkaders, in samenwerking met de producer.

▸Je volgt online video trends en weet wat nodig is voor elk platform qua vorm, regie en montage.

▸Je hebt ervaring met diverse camera’s, zoals Sony FS7/FX9, en beheerst Adobe Premiere Pro perfect; After Effects en Photoshop voldoende.

▸Je denkt mee over content passend bij verschillende doelgroepen en maakt maatschappelijke thema’s relevant voor jongeren.

▸Je voert redactionele taken uit, zoals research, contact met hoofdpersonen en het schrijven van line-ups.

▸Je hebt ervaring met het maken van onlinevideo’s voor jongeren en brengt informatie helder en creatief over.

▸Je beschikt over journalistieke ervaring en een goede dosis energie en hebt zin in een uitdaging.

Wat wij jou bieden

▸Arbeidsovereenkomst voor één jaar per 1 februari 2025. Er is een mogelijkheid op verlenging indien de samenwerking bevalt. Indien mogelijk en in overleg start je eerder.

▸De functie heeft een salaris tussen € 2.711,87 en € 3.988,60 (salarisschaal F) bruto per maand op basis van 36 uur per week.

Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel.

Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan eindredacteur Peggy Schleeper, via peggy.schleeper@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen: deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 15 december via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 16 december. Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren.



