Camjo bij BNNVARA

(36 uur p.w.)

Bij BNNVARA begrijpen we dat niet alleen de inhoud, maar zeker ook de vorm bijdraagt aan de impact van onze content. Een verhaal komt pas écht binnen als het goed gemaakt is. Slim, mooi, vet, dwingend, grappig, eerlijk. Muziek, sfeer, tempo, structuur en toon komen nooit zomaar uit de lucht vallen. Het zijn bewuste keuzes die gigantisch bepalend zijn voor de kwaliteit van het eindproduct, en die keuzes worden gemaakt op de draaidag en in de edit door de camjo. Een grote verantwoordelijkheid dus! Wil jij je hiervoor inzetten? Lees snel verder!

Dit ga jij doen

Als camjo bij BNNVARA werk je aan verschillende series voor NPO start, ZAPP en NPO3.nl. Je gaat voornamelijk werken aan human interest en kinderprogramma’s.

▸ Jij bent de camjo; je bent dus van begin tot eind betrokken bij het maken van de aflevering. Van het uitdenken van de vorm, tot filmen, tot regisseren tot montage.

▸ Je filmt zelf alles op locatie en in de studio voor de afleveringen met een Sony FS7 of vergelijkbare camera. Op sommige projecten werk je zelf als enige camjo en bij andere projecten draai je met een ploeg.

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de wijze waarop de onderwerpen/ items/ interviews worden samengesteld.

▸ Je ontwerpt samen met de redactie de visuele stijl van het programma. Dat gaat over beeldtaal, montagestijl, muziekstijl, shotcompositie, etc.

▸ Je denkt mee over de te gebruiken techniek en middelen.

▸ Samen met de redactie ontwerp je het verhaal op basis van het materiaal en monteert dit zelf. Afhankelijk van het programma monteer je op Avid of Adobe Premiere Pro.

Wat jij meebrengt

▸ Je hebt ruime ervaring als camjo/regisseur waardoor je direct zelfstandig aan de slag kunt in deze functie.

▸ Je kunt monteren in Adobe Première Pro en Avid en bent op de hoogte van de nieuwste functies hierin. Je kunt je hier creatief in uitdrukken waardoor je met nieuwe ideeën en invalshoeken komt.

▸ Samen met de redactie bepaal je de stijl en inhoud van het programma, dus het is belangrijk dat je zelfstandig keuzes kunt maken over inhoud en stijl. Je hoeft dus niet voor iedere beslissing naar de eindredacteur te lopen.

▸ Ieder programma, ieder item vraagt om een eigen, unieke stijl, vertelvorm, look en feel. Je hebt veel interesse en passie voor vorm en stijl en de functie die vorm en stijl hebben in relatie tot de inhoud en de boodschap die je wilt overbrengen. Je weet kortom dat er een wereld van verschil zit tussen een dissolve en een dip to color.

▸ Je hebt intrinsieke interesse in en bent goed op de hoogte van huidige trends op het gebied van stijl en vorm.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met de intentie voor lange termijn als het vanuit beide kanten goed bevalt. Bij voorkeur start je 1 januari 2024.

▸ De functie heeft een salaris tussen €2.869,55 en €4.377,65 (salarisschaal G) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Gezellige borrels in onze eigen bar onder het genot van een sapje, biertje, watertje of wijntje, maar ook interessante kennissessies. Allemaal geheel vrijblijvend.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15 netto.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Ingrid Leckie (recruiter) via ingrid.leckie@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 31 oktober via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 6 en 7 november.