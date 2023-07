A&R Producer bij Kinderen voor Kinderen (freelance) vacatures • Gisteren • leestijd 3 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

A&R Producer bij Kinderen voor Kinderen (freelance)

(6-8 uur p.w.)

Wil jij aan de slag bij het vrolijkste kinderkoor van Nederland dat al 44 jaar favoriet is bij jong en oud? Kinderen voor Kinderen, geproduceerd door BNNVARA, is een multimediaal concept. Ieder jaar verschijnt er een fysiek album. Naast het album maken we tv-programma’s zoals De Grote Show en Kinderen voor Kinderen Karaoke Show. Met ruim 600.000 abonnees op YouTube worden de videoclips goed bekeken. Wil jij je hiervoor inzetten als A&R (Artist & Repertoire) producer?

Jij ondersteunt de artiest Kinderen voor Kinderen voor, tijdens en na het opnameproces. Dit houdt in dat jij o.a. sessies voor Kinderen voor Kinderen inplant, zo nu en dan bij de sessies van Kinderen voor Kinderen aanwezig bent maar ook dat jij de demo’s beoordeelt en ze voorziet van constructieve feedback. Jij bent aanspreekpunt voor de muziekproducer, zangcoach en eindredacteur en de schakel met schrijvers & producers. Zowel online als offline weet jij je goed te manoeuvreren, vind je het leuk om het creatieve proces te begeleiden en ben je de sparringspartner voor de muziekproducer. Tot slot werk je samen met de marketingafdeling en de redactie van Kinderen voor Kinderen en houd je korte lijntjes met het label Pias.

Dit ga jij doen

▸ Het opzetten van een briefing en actief versturen naar netwerk van Kinderen voor Kinderen.

▸ Het beoordelen van de demo’s en het maken van de juiste selectie.

▸ Inplannen van luistersessies.

▸ Het bijwonen van schrijfsessies.

▸ Produceren van studio-opnames 3 a 4 momenten per jaar.

▸ Het contact onderhouden met schrijvers en producers.

▸ Releases fysiek en online begeleiden.

▸ Je bent contactpersoon voor het label van Kinderen voor Kinderen.

Wat jij meebrengt

▸ We zoeken veel variatie in genre en sound en jij hebt affiniteit met verschillende muziekstijlen zoals: hiphop, dance, rock, country, funk, latin, r&b, ska, reggae, soul-pop, etc.

▸ Je kunt je goed verplaatsen in de belevingswereld van kinderen in de leeftijd van 6-10 jaar

▸ Je kunt goed netwerken, je huidige netwerk onderhouden en uitbreiden. Het is een pre als je een eigen netwerk hebt van schrijvers/producers.

▸ Je bent communicatief vaardig en je bent in staat om producers en schrijvers mondeling of schriftelijk te voorzien van constructieve feedback.

▸ Je bent bij luistersessies in staat om demo’s te beoordelen en als een demo ’t nog net niet is kun jij met jouw creativiteit tot oplossingen komen.

▸ Je bent flexibel, je bent in weekenden en schoolvakanties beschikbaar en bent voorbereid op ad hoc situaties

▸ Je bent in staat je eigen werk zelfstandig uit te voeren zonder hulp van anderen. Je hebt geen begeleiding nodig en je kunt goed alleen werken.

Wat wij jou bieden

▸ Een freelance overeenkomst met een tarief tussen €55-75,- Bij voorkeur start je per 1 september.

▸ Een leuke opdracht met de intentie voor lange termijn als het van beide kanten goed bevalt.

Vragen?

Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan Maaike Fijen, eindredacteur via maaike.fijen@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 15 augustus via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op 22 augustus.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.