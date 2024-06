Adjunct-eindredacteur Zembla vacatures • 12-06-2024 • leestijd 3 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

Adjunct-eindredacteur Zembla

(32-36 uur p.w.)

Zembla staat al meer dan 25 jaar garant voor betrouwbare en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek en voor onthullende verhalen. Wil jij mede leiding geven aan dit onderzoeksjournalistieke platform van BNNVARA? Ter aanvulling van de eindredactie van Zembla zoeken we een adjunct-eindredacteur.



Dit ga jij doen

Als adjunct-eindredacteur van Zembla ondersteun en vervang je de eindredacteur wanneer hij afwezig is. Samen sturen jullie de Zembla-redactie aan en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producties. Je bent mede-aanspreekpunt voor de redactie en monitort als peoplemanager ook het welzijn van de Zembla-redactie.

▸ Je begeleidt de research van onderzoeken.

▸ Je begeleidt en beoordeelt de scripts en montages.

▸ Je geeft, samen met de eindredacteur, vorm aan de journalistieke koers van Zembla.

▸ Je bouwt verder mee aan de integrale contentstrategie.

▸ Je leidt nieuw talent op.



Dit ben jij

▸ Je kunt op een coachende manier leidinggeven doordat je mensgericht werkt, persoonlijke doelen kunt formuleren, goed kunt luisteren en je zorgt voor een sociaal veilige werkomgeving.

▸Je bent een ervaren onderzoeksjournalist.

▸Je hebt ruime ervaring als verslaggever / regisseur, zowel lineair als online. Daardoor kun je ook als vliegende keep functioneren in lopende producties.

▸Je hebt ervaring met integrale contentstrategie.

▸Je hebt ervaring met ingewikkelde juridische procedures.

▸Je bent flexibel en proactief.

▸Je bent creatief en komt daardoor makkelijk met ideeën voor nieuwe verhaalvormen, lineair en online.

Wat wij jou bieden

▸Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

▸De functie heeft een salaris tussen €3.651,03 en €5.742,43 (salarisschaal H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor omroeppersoneel. Binnen die cao valt onder andere:

▸ Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

▸ Jaarlijkse periodieke groei in je salaris tot het maximum van je schaal;

▸ 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

▸ Naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget;

▸ Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

▸ Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand.

Daarnaast bieden we vanuit BNNVARA de volgende extra voordelen:

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Borrels en informele bijeenkomsten om te socializen met je collega’s en nieuwe kennis op te doen.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,35- netto.

▸ En dit is nog niet alles. Lees hier wat we jou nog meer bieden.

Vragen?

Heb je nog vragen? Stel ze aan eindredacteur Roelof Bosma via roelof.bosma@bnnvara.nl. Je kunt hier geen sollicitaties naartoe sturen, deze worden niet in behandeling genomen.

Solliciteren?

Reageer via de solliciteerbutton. De vacature staat open tot en met 21 juni 2024. Wanneer er kandidaten reageren die matchen met wat wij zoeken, starten we de procedure. Het kan dus zijn dat de vacature eerder ingevuld is dan de sluitingsdatum, dus wacht niet te lang met reageren. De gesprekken vinden z.s.m. plaats.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.