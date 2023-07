Adjunct eindredacteur bij Khalid & Sophie vacatures • Vandaag • leestijd 4 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

Adjunct eindredacteur bij Khalid & Sophie

 (36 uur p.w.)

Houd jij ervan om medewerkers in hun kracht te zetten, te coachen en motiveren? En wil jij je inzetten voor de redactie van Khalid & Sophie, de talkshow van BNNVARA? Lees snel verder.

Dit ga jij doen

 De redactie van Khalid & Sophie heeft ongeveer 40 medewerkers: samenstellers, redacteuren, producers, vormgevers, regisseurs en cameramensen. Als adjunct eindredacteur bij Khalid & Sophie ben je samen met de eindredacteur eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het programma. Je bewaakt samen de content en programmatische uitgangspunten op vorm en inhoud, als ook op maatschappelijk- en merkbelang. Je leidt teamvergaderingen, stuurt redactie en regie aan en hebt nauw contact met de presentatoren. Je geeft leiding aan een team van medewerkers die op verschillende platformen werken, ondersteunt de eindredacteur, geeft feedback op de onderwerpen die door redacteuren voorbereid worden en gaat met samenstellers op inhoud de discussie aan om dagelijks de best mogelijke uitzendingen te maken.

In afstemming met de producent en P&O ben je verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van de redactie. Zo voer je bijvoorbeeld jaargesprekken met medewerkers. Jij zorgt op de werkvloer voor een motiverende en sociaal veilige werkomgeving. Je rapporteert aan een producent non fictie. Je werkt nauw samen met de eindredacteur en vervangt hem wanneer hij afwezig is.

Wat jij meebrengt

▸ Je kunt op een coachende manier leidinggeven doordat je mensgericht werkt, persoonlijke doelen kunt formuleren, goed kunt luisteren en zorgt voor een sociaal veilige werkomgeving.

▸ Je bent in staat een uiteenlopende groep medewerkers aan te sturen op verschillende manieren, met oog voor de individuen en het geheel.

▸ Je hebt ervaring met het werken op de redactie van een talkshow.

▸ Je kunt omgaan met de dynamiek van een dagelijkse talkshow.

▸ Je hebt ervaring met het aansturen van een redactie, waardoor je er zelfstandig voor kunt zorgen dat alles soepel loopt rondom de dagelijkse uitzendingen.

▸ Je hebt sterke affiniteit met actualiteiten en cultuur, en vindt het een uitdaging om er een creatieve invalshoek bij te vinden.

▸ Je bent bereid om lange dagen te maken en met regelmaat ’s morgens vroeg en in het weekend te werken - thuiswerken is geen gebruik in deze functie.

Wat wij jou bieden

▸ Een arbeidsovereenkomst voor een jaar. Bij voorkeur start je zo snel mogelijk, voor de start van het nieuwe seizoen op 11 september.

▸ De functie heeft een salaris tussen €3.359,59 en €5.284,04 (salarisschaal H) bruto per maand op basis van 36 uur per week. Je salaris wordt ingeschaald o.b.v. je ervaring en is op basis van de cao voor het omroeppersoneel.

▸ Bij BNNVARA hebben we oog voor jouw ontwikkeling: naast het reguliere opleidingsbudget is er een persoonlijk loopbaanbudget.

▸ De mogelijkheid om in overleg nationaal erkende (doordeweekse) feestdagen in te wisselen voor gewenste feest- en gedenkdagen.

▸ Een plek in een topteam met volop ruimte voor jouw ontwikkeling en groei.

▸ Een zomerfeest en gezellige borrels in onze eigen bar.

▸ We werken samen met OpenUp waarbij je de mogelijkheid hebt om laagdrempelig en snel in contact te komen met een coach of psycholoog.

▸ Inspiratiesessies, een CO2-calculator en we delen tips om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken. Bij BNNVARA willen we vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en nemen daarom deel aan het internationale duurzaamheidsplatform ‘albert’.

▸ Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor omroeppersoneel. Binnen die CAO valt onder andere:

- Vakantietoeslag van 8% en een decemberuitkering van 6%;

- 200 verlofuren op jaarbasis, bij 36 uur per week;

- Reiskostentegemoetkoming: BNNVARA zet in op groen reizen, waarbij reizen met het OV gestimuleerd wordt;

- Collectieve pensioenregeling (2/3 betaald door BNNVARA);

- Tegemoetkoming ziektekostenverzekering van € 30,- bruto per maand;

- Een regeling met betrekking tot een thuiswerkvergoeding en sowieso ontvang je als je een dag thuiswerkt een vergoeding van € 2,15- netto.

Vragen?

 Heb je nog vragen over deze functie? Stel ze aan aan Joep School (eindredacteur Khalid & Sophie) via joep.school@bnnvara.nl.

Solliciteren?

Reageer uiterlijk 7 augustus via de sollicitatieknop. De eerste gesprekken vinden plaats op maandag 14 augustus, de tweede ronde vindt plaats op woensdag 16 augustus.

Over BNNVARA

BNNVARA is een mediaorganisatie met een missie. Als grote publieke omroep hebben we de verantwoordelijkheid om te brengen wat mensen aan het denken zet, op ideeën brengt, begrip kweekt, inspireert, laat discussiëren, laat lachen of ontroert. We maken programma’s met een reden. Om iets aan de kaak te stellen, taboes te doorbreken of een open gesprek te voeren. We jagen discussies aan en gaan door totdat er iets verandert.