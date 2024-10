Zuid-Hollandse politiek behoudt damherten in Hoeksche Waard

Het college van gedeputeerde staten concludeerde begin dit jaar na onderzoek dat het schieten van alle dieren "de enige optie" is. De damherten zouden schade aanrichten aan de landbouw, de verkeersveiligheid in gevaar brengen en de biodiversiteit in het poldergebied bedreigen.

Vlak voordat een definitief besluit valt over het afschieten van de tientallen damherten in de Hoeksche Waard, heeft de Zuid-Hollandse politiek een oproep gedaan om in ieder geval een deel van de roedel te behouden. De coalitiepartijen GroenLinks-PvdA, BBB en CDA willen dat de provincie "een gezond en beheersbaar aantal" damherten laat leven. "Er is een ras maatschappelijk draagvlak in de Hoeksche Waard voor beheer van de populatie en daar moeten we wel naar luisteren", zegt Statenlid Tea Both-Verhoeven van het CDA.

De zaak ligt nu bij de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH), die moet bepalen of de provincie een vergunning krijgt voor het schieten van de roedel van momenteel tussen de tachtig en negentig dieren. Dat proces duurt langer dan verwacht. Een actiegroep die zich inzet voor het behoud van de damherten in de Hoeksche Waard, krachtig begin deze week geeft aan dat de ODH op korte termijn een vergunning afgeeft. Een woordvoerster van gedeputeerde Berend Potjer (natuur, GroenLinks-PvdA) kon dat niet bevestigen. "Wij zijn nog steeds in verwachting van het definitieve besluit."

Actievoerders willen dat een deel van de roedel blijft

In de Hoeksche Waard is een spandoekenactie in voorbereiding. De actievoerders willen dat een deel van de roedel in leven blijft. "We moeten naar de onrust in de omgeving luisteren, de provincie kan niet naar de nulstand tot de rechter heeft gesproken", aldus Statenlid Marieke Spekreijse van GroenLinks-PvdA.

Zuid-Holland wilde de in het wild levende dieren in 2020 al schieten, maar de rechter bepaald toen dat het besluit beter verdiend moest worden. Animal Rights en Fauna4Life hebben al aangekondigd nu weer beroep aan te tekenen als Zuid-Holland een vergunning krijgt om de damherten, die al bijna 25 jaar in de Hoeksche Waard rondlopen, te doden.

"De damherten spelen een verbindende en sociale rol in het gebied en zijn onderdeel van de leefgemeenschap", zegt BBB-politica Heidi Looy. "Draagvlak voor de nulstand is er niet; het beheren van de hoeveelheden is de juiste manier om te gaan."