Twentse natuurgebieden staat onder druk

Eén van de aanvullende maatregelen die volgens de Ecologische Autoriteit belangrijk is, is het voorkomen van verdere besmetting in de omgeving. Dat is een manier om de toevoer van sulfaat of nitraatrijk grondwater tegen te gaan. Ook moeten natuurbeheerders bijgehouden hoe de natuur met de jaren verandert. Ook is het belangrijk om bij het nemen van maatregelen rekening te houden met de toenmende droogte in de zomer. “Er moet snel actie worden ondernomen om de gestelde natuurdoelen te kunnen halen”, concludeert de Ecologisce Autoriteit.