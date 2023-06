Surfen voor statiegeld en alle overige onderwerpen

In Nederland zit sinds 1 april statiegeld op blikjes. En al eerder was dat zo voor kleine plastic flesjes. Maar in Groot-Brittannië is dat nog niet zo. Daarom reist Merijn Tinga, alias de Plastic Soup surfer, naar Londen om te pleiten voor statiegeld op flesjes en blikjes. Op zijn surfplank, gemaakt van gerecyclede materialen, schimmeldraden en zwerfflesjes uit de rivier de Theems. Tinga is vorige week vertrokken vanuit de Noorse hoofdstad Oslo. Omdat veel Engels plastic juist in Noorwegen aanspoelt. We bellen hem zondag.