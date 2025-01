Steeds meer parkieten in Nederland

In 1968 broedde voor het eerst een paartje halsbandparkieten in ons land. Het waren vogels die waren ontsnapt of losgelaten uit hun kooitje in Den Haag. Sindsdien zijn de felgroene en luidruchtige parkieten niet meer weg te denken uit de stadsparken van zo’n beetje alle steden in de Randstad. Iedere winter worden de vogels geteld en dat gaat het beste op hun gemeenschappelijke slaapplaats.

© Reinder de Boer

Buiten het broedseizoen slapen de parkieten het liefst in grote groepen, vertelt parkietenkenner Jip Louwe Kooijmans van Sovon Vogelonderzoek. “Samen slapen is veiliger”, zegt hij. “Bovendien is zo’n grote groep vogels ook een soort huwelijksmarkt voor het komende broedseizoen. Hier vind je een potentiële partner. En vogels kunnen hier ook informatie uitwisselen. Als je zelf hongerig en met een verfomfaaid verenpakket op de slaapplaats aankomt en je ziet dat je buurman beter in het vet en in de veren zit, dan loont het de moeite om de volgende dag achter die buurman aan te vliegen naar een betere voedselplek.”

Enorme toename parkieten

De exotische vogels komen van oorsprong voor in de Sahel en in India, Daar worden ze nota bene bedreigd, omdat het lucratief is om de vogels te vangen en te verkopen. In de westerse wereld zijn het geliefde kooivogels, maar die willen dus ook nog wel eens ontsnappen. Ook worden ze wel expres losgelaten, omdat mensen denken dat ze toch wel terugkomen. Sinds 2004 worden de verwilderde parkieten iedere winter geteld. In het begin kwamen ze voor in zes grotere steden in de Randstad, 4.500 vogels in totaal. Nu, twintig jaar later, zitten ze al in 36 gemeenten, met in totaal ongeveer 28 duizend vogels.

Milde winters helpen

© Rob Buiter

Louwe Kooijmans denkt dat de vogels het hier zo goed doen omdat onze winters tegenwoordig relatief mild zijn. “Bovendien kunnen ze best tegen een stootje, want ook in hun natuurlijke verspreidingsgebied in India kan het soms flink koud worden. En in onze stadsparken vinden ze ook voldoende nestgelegenheid en worden ze ook nog eens bijgevoerd in de winter.”

Grote alexanderparkiet

Behalve de halsbandparkiet, zit er sinds de eeuwwisseling nóg een grote parkiet in ons land: de grote alexanderparkiet. Bij de jongste telling werden er bijna duizend geteld, op de enige slaapplaats in ons land, in het Vondelpark in Amsterdam. Een derde exotische parkiet, de monniksparkiet, zit al jaren in parken in Apeldoorn en op Goeree, maar die vogels breiden zich niet echt uit.

Geen bedreiging voor inheemse vogels

Slaapplaats parkieten Oosterpark © Rob Buiter