Scholekster is de Nationale Pechvogel

Bij de teruggang van weidevogels draait het voornamelijk om het verlies aan jongen. Ook de jongen van de scholekster zijn net als grutto, kievit en andere weidevogelpullen, het slachtoffer van predatie en het tekort aan voedsel in de voedselloze weilanden. Omdat de scholekster als laatste van de weidevogels jongen krijgt is het gras bijna altijd al gemaaid en is er niks meer te eten. Bruno Ens, van Sovon vogelonderzoek Nederland doet al veertig jaar doet onderzoek naar deze vogel. "Later maaien zou een goed idee zijn. Dan geef je de scholeksterjongen ook een kans om nog voedsel te vinden. En we moeten af van al die groene raaigras weilanden, daar valt bijna niks te vinden voor deze vogels. Kruidenrijke akkers, dat is de oplossing".

Om predatie tegen te gaan is een broedplek op een paal in het water een heel goed idee voor de scholekster. Veilig hoog en als het zo ver is dan duiken de jongen zo het water in en zwemmen ze naar land. Voor scholeksterjongen is dat geen probleem. Ook andere maatregelen als later maaien en verandering van de begroeiing in onze weilanden helpen de scholekster in zijn bestaan.