Rode eekhoorn bemachtigt walnoot | Zelf Geschoten

Het kost wat moeite, maar het lukt deze rode eekhoorn uiteindelijk om een walnoot te bemachtigen. En dat doet 'ie op een slimme manier... Het filmpje is gemaakt door P.Torn.

Hoewel eekhoorns in de winter minder actief zijn, gaan ze niet in winterslaap. In de herfst eten ze extra veel om een vetreserve aan te leggen en leggen ze voedselvoorraden aan om de winter door te komen. De plek waar ze hun voedsel hebben verstopt kunnen ze dankzij hun reukvermogen weer terugvinden.