Publiek probeert jonge wolf te lokken, Staatsbosbeheer overweegt stopverbod

De wolf, vermoedelijk een welp van de roedel die in het gebied zit, dook vorige week voor het eerst op. Dat trok direct wolvenspotters uit het hele land in de hoop een foto of een filmpje van het dier te kunnen maken. In het weekeinde nam de belangstelling enorm toe volgens Van Oossanen, ook van mensen uit de directe omgeving.

Belangstellenden hebben in het afgelopen weekeinde met tientallen tegelijk geprobeerd een glimp op te vangen van een jonge wolf, die op de grens van Friesland en Drenthe muizen ving. Sommigen gingen daarbij volgens boswachter Lysander van Oossanen van Staatsbosbeheer zo ver dat ze met bakjes met voer langs de kant van de weg stonden te rammelen om het dier te lokken. Er wordt nu overwogen een stopverbod in te stellen langs de weg door het natuurgebied, want er stonden volgens Van Oossanen soms wel dertig auto's tegelijk geparkeerd langs het smalle weggetje.

Boswachters en boa's moesten mensen op hun ongewenste gedrag aanspreken. Ook moesten zij wandelaars wegsturen die buiten de paden door het natuurgebied liepen op zoek naar de wolf. "Het is verboden om buiten de paden te lopen, maar velen waren er niet erg van onder de indruk", aldus de boswachter.

Belangstelling voor de wolf

Staatsbosbeheer noemt de grote belangstelling voor de wolf "niet iets wat wij willen. Er kunnen makkelijk situaties ontstaan waar we juist het meest bang voor zijn: de wolf gaat wennen aan mensen en dat is ongewenst wolvengedrag. Of hij voelt zich in het nauw gedreven en doet dingen die hij niet zou moeten doen."

Een voorbeeld is volgens Van Oossanen dat het dier in het weekeinde de weg wilde oversteken en dat een hele groep toeschouwers meebewoog. "We hebben dit in deze natuurgebieden nooit eerder meegemaakt. We hebben overwogen om de weg te sluiten en zijn in overleg met de provincies Friesland en Drenthe en de twee betrokken gemeenten." De jonge wolf heeft zich in het weekend overigens voor zover bekend niet laten zien.

In Drenthe en Friesland worden relatief veel schapen en ook andere dieren aangevallen door wolven. Het verzet tegen het roofdier in die provincies is groot en veel inwoners zouden ook bang zijn. In het gebied zitten twee wolvenroedels.

