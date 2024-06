Overijssel rekent af met invasieve waterplanten

In bepaalde delen van het Nationaal Park Weerribben-Wieden, het grootste laagveenmoeras van Europa in de kop van Overijssel, liggen de meren, beken en sloten vol met de waterwaaier en het ongelijkbladig vederkruid. Dat zijn twee exotische planten, die vaak worden gebruikt in vijvers en aquariums. Ze zijn geloosd in het natuurgebied en hebben zich daar in een paar jaar tijd snel verspreid. De invasieve planten verdringen de inheemse waterplanten en overwoekeren het water, iets waar de recreatievaart ook last van heeft.

De provincie Overijssel trekt 7,2 miljoen euro uit om invasieve waterplanten te verwijderen in de Natura 2000-gebieden Wieden en de Weerribben. Ruim 4 miljoen euro komt via een Europese subsidie. Het project, waarbij met speciale harkboten de exotische planten uit het water worden gehaald, duurt vijf jaar. De provincie hoopt dat daarna de situatie weer via regulier onderhoud in de hand te houden is.

"Volgens velen is dit het mooiste gebied van Nederland", zei de Overijsselse gedeputeerde Maurits von Martels (natuur, BBB) bij de ondertekening van het samenwerkingsverband met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeente Steenwijkerland, de andere eigenaren van het uitgestrekte gebied. Gezamenlijk klopten die partijen in Brussel aan voor een zogeheten LIFE-subsidie, bedoeld voor projecten die bijdragen aan natuurherstel en de bescherming van bedreigde soorten.

Tot verrassing van de provincie werd de aanvraag direct gehonoreerd. "Europa wil graag dat dit project dient als voorbeeld voor andere gebieden", aldus Von Martels. De provincie heeft de plicht om Natura 2000-gebieden in goede staat te houden en invasieve exoten te bestrijden. Overijssel wil met het miljoenenproject in de Wieden en de Weerribben kwetsbare inheemse soorten als de krabbenscheer, kranswieren en het fonteinkruid juist beschermen.

Harkboot redding voor moeras tegen invasieve exoten

Nog twee boten tegen de invasieve exoten verwacht

