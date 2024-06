Nieuwe mogelijkheid natuurherstelwet na keuze Oostenrijk

Doordat Oostenrijk intern verdeeld was over de wet, wilde het land die niet steunen. Maar de groene milieuminister Leonore Gewessler schaart zich er nu toch achter, zei ze zondag op een persconferentie. Ze wil maandag, als ze met haar EU-collega's in Luxemburg bijeenkomt, vóór de wet stemmen.

Of de wet maandag inderdaad de goedkeuring van de vereiste royale meerderheid van de EU-lidstaten krijgt, is nog onzeker. Het is niet uitgesloten dat een voorstander als Slowakije juist in omgekeerde richting overloopt.