Nederlandse banken faciliteren lobby van Braziliaanse ontbossers

Het onderzoek analyseert de Nederlandse financiering van achttien hoofdrolspelers in de agrilobby in Brazilië. Tussen 2019 en 2023 hebben Nederlandse banken alleen al 138,7 miljoen dollar aan drie vleesgiganten JBS, Marfrig en Minerva vertrekt. Een belangrijk lobbykanaal voor deze kernspelers is het Agribusiness Parliamentary Front (FPA). Deze machtige, partij-overstijgende groep parlementariërs verenigt bijna twee derde van het Braziliaanse congres.

Dat zij veel macht hebben, blijkt onder meer uit een recent wetsvoorstel dat grootgrondbezitters in de agribusiness beschermd, ondanks het illegaal verkrijgen van hun grond. Lula sprak hier afgelopen oktober een veto over uit, maar dat werd weggestemd door de 2/3 meerderheid in het congres. Door dat wetsvoorstel kunnen meer dan een miljoen mensen van inheemse gemeenschappen aanspraak op hun eigen land verliezen. Dit is geen eenmalig gebeuren. Het rapport belicht diverse voorbeelden van systematisch doorgevoerde wetgeving die zowel het milieu als de mensenrechten schaadt.

De Eerlijke Bankwijzer roept Nederlandse banken op om beleid op te stellen dat eist dat ook de lobbypraktijken van hun klanten in lijn zijn met de milieu- en sociale standaarden van de bank. De Rabobank in het bijzonder dient snel in gesprek te gaan met zakelijke klanten die wetgeving rond ontbossing, milieuvervuiling, landrechten en mensenrechten in Brazilië proberen af te zwakken of ondermijnen. Tot slot roept de Eerlijke Bankwijzer alle banken op om meer inzicht te bieden in lobbyprocessen waarin hun klanten betrokken zijn, ook als dit via bedrijfsverenigingen of zogenaamde denktanks gaat.