Knabbelende bever | Zelf Geschoten

In 1826 verdween de laatste bever uit Nederland. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werden de eerste dieren opnieuw uitgezet, in de Gelderse Poort bij de Duitse grens en in de Biesbosch. De herintroductie verliep voorspoedig, want nu zijn er ruim 5000 bevers in heel Nederland. Zelfs in steden als Arnhem, Nijmegen en Tiel komen nu bevers voor.