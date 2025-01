Kakafonie van roeken

Zowel in als buiten het broedseizoen leven roeken in dichte kolonies. De grootte varieert van enkele, tot tientallen, tot honderden paren. De kolonie in Coevorden, die je in het filmpje ziet, is wel erg uniek. Het is al jaren de grootste van Nederland. Bij voorkeur vestigen roeken zich in hoge bomen nabij graslanden, waar ze kunnen foerageren. Je ziet ze vaak langs snelwegen, treinsporen en kanalen, maar ook in dorpen.