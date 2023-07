Het gaat niet goed met de zweefvlieg en dat is slecht nieuws

In heel Europa dreigen zo’n 33 soorten op korte termijn uit te sterven. En ook in Nederland gaat het niet goed. In sommige van onze natuurgebieden is de populatie de afgelopen decennia met 80% afgenomen. Volgens zweefvliegen-expert Theo Zeegers van EIS Kenniscentrum insecten zijn de belangrijkste oorzaken van die achteruitgang de intensieve landbouw, het gebruik van bestrijdingsmiddelen als het verdwijnen van leefgebieden door bebouwing.

© bron: pixabay

Bestuivers

De zweefvlieg is in Nederland een belangrijke bestuiver en komt voor in veel verschillende soorten en maten. Groot verschil met (wilde) bijen of hommels is dat ze ook veel in bossen voorkomen en ieder hun eigen larve stadium hebben. Sommige groeien op onderwater, in dood hout, in bepaalde planten en er zijn zelfs soorten die via een soort ademhalingsbuisje kunnen ademhalen in mestvaten. De zweefvlieg is ook een bestrijder van bladluis en een uitstekende indicator van natuuromstandigheden. Je zou kunnen zeggen, dat als het niet goed gaat met de zweefvlieg, het niet goed gaat met de natuur.

Kommazweefvlieg © JancoGrave

Zoekkaart

Om meer te leren over de zweefvlieg is het goed om deze te leren herkennen. Ze zijn namelijk nogal goed in ‘mimicry’ waarbij ze eruit kunnen zien als een wesp, een bij of zelfs een hommel. En ze zijn hier zo goed in dat de meeste mensen ze niet uit elkaar kunnen houden. Om de kennis te vergroten over dit belangrijke insect heeft EIS kenniscentrum nu gratis een 'zoekkaart zweefvliegen' gemaakt zodat we ze nu allemaal zelf kunnen herkennen. En het eerste belangrijkste kenmerk om te onthouden: zweefvliegen hebben aanzienlijk kortere antennes dan bijen, wespen en hommels en hebben grotere ogen.

Citroenpendelzweefvlieg © Dirk Slijkhuis