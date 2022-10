Gezocht: vliegenzwammen

Rood met witte stippen, de vliegenzwam is wel de meest bekende en tot de verbeelding sprekende paddenstoel die we kennen. Paddenstoelendeskundigen hebben 2022 tot het jaar van de vliegenzwam uitgeroepen. Zij willen zoveel mogelijk vindplaatsen van vliegenzwammen in kaart brengen en roepen alle natuurliefhebbers op om hun waarnemingen door te geven. De laatste keer dat er zo’n ‘citizen-science’ onderzoek plaatsvond was in 2000.

Volgens Herman Sieben van de Nederlandse Mycologische Vereniging is er geen andere paddenstoel met zo’n mystieke zweem om zich heen. “De cultuur rond de vliegenzwam is net zo interessant als de ecologie”, zegt Sieben, die eigenlijk socioloog is. “In Nederland zijn we wat mycofoob, we zijn beetje bang voor paddenstoelen. Maar in andere culturen is dat anders”. Sieben noemt het voorbeeld van de sjamanen in Siberië, die de hallucinerende werking van de vliegenzwam kenden voordat ze ooit kennis maakten met alcohol.