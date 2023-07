Geoorde futen op hun nest | Zelf Geschoten

Wist je dat naast de gewone fuut, ook de geoorde fuut in Nederland leeft? Deze soort ziet er wel héél anders uit dan zijn 'neefje'. Deze twee geoorde futen zijn gefilmd door Shirley Douwstra in het Noord-Hollands Duinreservaat. Shirley meldt: "Tijdens een harde storm zijn vier geoorde futenparen hun nest verloren. Dit paar liet er geen gras over groeien en is vol overgave overnieuw begonnen."