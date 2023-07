Gallentijd, Nederlandse stekelvarkens en alle overige onderwerpen

Ze zien er soms uit als een pukkeltje, of een wrat. Maar soms zijn ze juist bolvormig, of juist heel donzig. Plantengallen zijn er in allerlei soorten en maten. Het zijn vergroeiingen van planten, veroorzaakt door dieren of schimmels. En deze gallen hebben prachtige namen als de lenzengal en het galappeltje. Ze zijn nu goed te zien. In Vroege Vogels een gesprek met gallen-expert en ecoloog Matthijs Courbois.