Pottenkijker bij parende nonnetjes | Zelf Geschoten

Het nonnetje is een fraaie verschijning in de winter, waar ze voornamelijk in het IJsselmeergebied verblijven. Momenteel zijn ze, samen met brilduikers, erg actief op het water.

Je vindt bij de nonnetjes vaak brilduikers en dat is helemaal niet zo gek: het nonnetje en de brilduiker delen de nestplaatskeuze. Deze is vaak te vinden in een boomholte (bijvoorbeeld uitgehakt door zwarte spechten) en is bekleed met dons.