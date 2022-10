Damhert heeft jeuk aan gewei | Zelf Geschoten

Dit damhert schuurt met zijn gewei tegen de laaghangende takken van de boom. Zou hij jeuk hebben? Damherten schuren doorgaans in de late zomer of vroege herfst de basthuid van hun gewei af. De bast, het buitenste fluwelen laagje huid, sterft namelijk af. Dit gaat jeuken en het hert veegt deze huid af door langs bomen of struiken te schuren. Toch duurt het nog een paar maanden voordat het gewei echt afgeworpen wordt. Gefilmd door Martine Rohling in de Amsterdamse Waterleidingduinen.