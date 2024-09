Burgerwetenschappers gaan jaar lang waterkwaliteit meten

Een groep burgerwetenschappers gaat vanaf deze week een jaar lang de gevolgen voor de kwaliteit van het water rond een riooloverstort meten. Dit doen ze in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Natuur & Milieu. Het initiatief is deel van een nieuw project om de waterkwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland beter in kaart te brengen.

"Dit nieuwe project Water op de Kaart is een opvolger van ons gezamenlijke succesvolle programma Vang de Watermonsters", zegt Rob van Tilburg, directeur programma’s van Natuur & Milieu. "Binnen dit programma onderzochten we vijf jaar op rij de waterkwaliteit met burgerwetenshappers in heel Nederland. De resultaten waren schokkend. De kwaliteit van de sloten, beekjes, meren, grachten en plassen bij ons allemaal om de hoek blijkt van slechte kwaliteit. Dit zijn de wateren waar je in de zomer verkoeling zoekt, waar je hond in zwemt, die afwateren op water waar we drinkwater van maken en natuurlijk ook heel belangrijk zijn voor de natuur."

Verbetering waterkwaliteit

Met Water op de Kaart willen NIOO-KNAW en Natuur & Milieu een bijdrage leveren aan de verbetering van de kwaliteit van deze wateren. "We starten in het stedelijk gebied, waar een belangrijke bron van vervuiling komt door riooloverstorten. Bij de harde plensbuien die Nederland tegenwoordig kent, zit het riool overvol met water, en stroomt het over naar de omliggende wateren. En daarmee alles wat er in dat riool zit. Dat varieert van medicijnresten en drugs tot natuurlijk poep en plas." legt onderzoeker Rosan van Halsema uit.

"We hebben samen met de burgerwetenschappers meetmethode ontwikkeld waarin we jaarrond twee keer per maand verschillende indicatoren gaan meten op plaatsen waar het riool overstort en op plaatsen waar dat niet zo is. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan wadi’s of groene daken zodat het regenwater geleidelijk weg kan." Op deze manier wil de organisatie een plan van aanpak ontwikkelen met wetenschappelijk onderbouwde resultaten over de aanpak van riooloverstorten en de effecten op verbetering van de waterkwaliteit.

Samenwerken voor betere waterkwaliteit

Naast de burgerwetenschappers worden ook bewoners, waterschappen en gemeenten rond de overstorten direct betrokken bij het project. "Een deel van de oplossing ligt ook bij mensen thuis. Door bijvoorbeeld hun regenpijp af te koppelen of tegels uit de tuin te halen, kan het regenwater beter worden opgevangen en gemakkelijker weg zodat de riolen minder snel overstromen. Er is dus niet één oplossing die alle problemen verhelpt, het is een optelsom van veel activiteiten van waterschappen, gemeenten en mensen thuis. Het is daarom ook belangrijk om met al deze partijen te werken binnen Water op de Kaart", aldus Rob van Tilburg.