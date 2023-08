Begijn's België

Dit is een gebied waar Begijn vaak te vinden is, een plek waar volgens hem: "het mooiste terras van België ligt." Een gebied dat ooit bestond uit hooilanden maar nu terug is gegeven aan de natuur en is veranderd in een moerasgebied waar één van de grootste kolonies kokmeeuwen van het land zit. Het gebied is onderdeel van het grootschalige Sigma-project, dat Vlaanderen moet beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren.