Aalscholver slokt vis op | Zelf Geschoten

De aalscholver lijkt een zwarte vogel, maar eigenlijk is het verenpak grotendeels diep bronsgroen. Elk veertje van de bovenvleugels heeft een subtiel zwart randje. Dat geeft de vogel een ‘geschubd’ uiterlijk. In het voorjaar kleuren de vogels op hun mooist, in het zogenaamde 'broedkleed'. De wangen en dijen zijn dan wit bevederd en de kruin en nek hebben zilverwitte manen. De onbevederde keel kleurt dan geel. In de loop van het broedseizoen verdwijnt dit kleed weer.

Voedsel

De aalscholver heeft een gehaakte snavel. Dit is een goed instrument voor de visvangst! De aalscholver eet voornamelijk vis, vooral de vissoorten die plaatselijk het meest voorhanden zijn en die commercieel minder interessant zijn. In Nederland zijn is dit vooral pos, baars, blankvoorn en spiering. Daarnaast eet hij behoorlijke hoeveelheden brasem, wat bijdraagt aan het tegengaan van verstikkende algengroei. Dagelijks kan deze visinname oplopen tot meer dan 500 gram!

De keel van de aalscholver is erg elastisch, waardoor hij grote vissen naar binnen kan slokken. Soms maakt de aalscholver een vergissing en overschat hij zichzelf, bijvoorbeeld de aalscholver die Ecomare vond op het strand op Texel.

Geluid

Een aalscholver is in kolonies vaak erg luidruchtig. De vogel produceert diverse keelklanken. Volwassen vogels roepen vaak "rraaaaahhh", de jonge vogels kokken en kekkeren. Buiten het broedseizoen zijn ze zelden te horen. In dit filmpje is het geluid van de vogels vastgelegd door Agna Prins in Eindhoven.

Een nat pak

Een vertrouwd beeld is ook de aalscholver die zijn vleugels spreidt om ze te drogen. Dit is nodig omdat aalscholvers niet zo'n goed geïsoleerd verenpak hebben. Dat lijkt misschien een nadeel, maar hierdoor drijven ze minder en kunnen ze dus dieper duiken. Onderstaande video is gemaakt door Marjon Verhagen.

Bron: Vogelbescherming NL, Ecomare