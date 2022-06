Maak kans op kaarten voor de film In the Heat of the Night bij Eye

De VARAgids organiseert in samenwerking met Eye Filmmuseum een voorvertoning op zaterdag 2 juli (11.00 uur). Op het programma staat de film In the Heat of the Night uit 1967. In the Heat of the Night won vijf Oscars, onder meer voor beste film en acteur. Jewisons felle aanklacht tegen racisme blijkt nog niets aan actualiteit te hebben ingeboet, reden waarom deze klassieker – met muziek van Quincy Jones – op hoge 4K-kwaliteit is gerestaureerd. In In the Heat of the Night geeft Sidney Poitier als Mr. Tibbs de plantage-eigenaar Endicott een klap, wat een belangrijk moment in de zwarte cinema markeerde. Poitier werd zo de man van ‘de klap die over de hele wereld werd gehoord’, in de tijd van de burgerrechtenbeweging.