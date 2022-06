Als televisierecensent was Arjen Fortuin de afgelopen vijf jaar verplicht zijn tv aan te zetten en te kijken. Het leerde hem meer over de wereld dan hij voor mogelijk hield.

In Kijkt u nog? laat Fortuin zien dat de televisie nog altijd relevant is, juist in een tijd waarin elk weldenkend mens zegt ‘eigenlijk’ geen tv meer te kijken.