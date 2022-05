Maak kans op een DVD van Gli Anni Più Belli

Een zomerse Italiaanse film over vriendschap, familie en het leven, waarin we vier vrienden volgen gedurende 40 jaar.Giulio, Gemma, Paolo en Riccardo zijn sinds hun jeugd in de jaren ‘80 hecht bevriend. Samen groeien ze op, gaan ze door de puberteit en worden ze volwassen. Naarmate de jaren verstrijken verliezen de vier vrienden el-kaar regelmatig uit het oog. Hun vriendschap ontvouwt zich in de schaduw van de Italiaanse geschiedenis van de laatste vier decennia.